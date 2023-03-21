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Зеленский подписал закон о прозрачных закупках в Минобороны

Ирина БалачукВторник, 21 марта 2023, 14:14
Зеленский подписал закон о прозрачных закупках в Минобороны
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон №8381 по внедрению прозрачности в оборонных закупках.

Источник: карточка законопроекта на сайте ВР

Детали: Сообщается, что документ вернули с подписью от президента 21 марта.

Предыстория:

  • 24 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8381 "О внесении изменений в закон "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках".
  • В январе разгорелся скандал относительно закупок в Минобороны. Издание ZN.ua сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о разворовывании 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
  • Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов.
  • Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
  • После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.

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Темы: законодательствогосзакупкиМинобороны
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