Зеленский подписал закон о прозрачных закупках в Минобороны
Вторник, 21 марта 2023, 14:14
Президент Владимир Зеленский подписал закон №8381 по внедрению прозрачности в оборонных закупках.
Источник: карточка законопроекта на сайте ВР
Детали: Сообщается, что документ вернули с подписью от президента 21 марта.
Предыстория:
- 24 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8381 "О внесении изменений в закон "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках".
- В январе разгорелся скандал относительно закупок в Минобороны. Издание ZN.ua сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о разворовывании 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.
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