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Кілька країн НАТО проти вимог Столтенберга щодо збільшення оборонних бюджетів - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 19:01

Напередодні літнього саміту НАТО у Вільнюсі назріває суперечка щодо пропозиції генерального секретаря Єнса Столтенберга збільшити витрати на оборону окремими країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel із посиланням на джерела.

На нещодавньому міністерському засіданні Столтенберг закликав країни-члени збільшити свої річні бюджети понад попередній цільовий показник у 2% від їхнього валового внутрішнього продукту в найближчі роки. Якщо Столтенберг доб'ється свого, показник у 2% має стати лише основою для подальшого збільшення бюджетів.

Однак, кілька держав висловили внутрішні заперечення проти планів Столтенберга. Канада, Італія, Бельгія та Нідерланди, наприклад, заявили, що не зможуть дозволити собі таке значне збільшення власних оборонних витрат. Тому формальне рішення альянсу, якого Столтенберг прагне досягти на саміті, видається малоймовірним.

За інформацією видання, окремі країни-члени обґрунтовують свій скептицизм складним фінансовим становищем. У листі до Столтенберга в середині лютого міністр оборони Італії Гвідо Крузетто стверджував, що його країна має велику заборгованість. "Тому збільшення зобов'язань щодо оборонних інвестицій, які негативно впливають на інші важливі державні завдання, може стати викликом для суспільних настроїв", - написав він.

Під час внутрішніх консультацій Канада посилалася на вже прийняті рішення про великі інвестиції, наприклад, в нові винищувачі F-35, які матимуть вплив лише в довгостроковій перспективі. Як і Німеччина, обидві країни належать до тих членів НАТО, які все ще далекі від показника в 2%, узгодженого в 2014 році.

Нагадаємо, депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україні вже не потрібен ніякий план дій щодо членства в НАТО, оскільки вона вже відповідає більшості критеріїв.

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Теми: НАТОгроші
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