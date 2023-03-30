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Китай планирует углублять "военное доверие" с Россией для защиты "справедливости"

Елена РощинаЧетверг, 30 марта 2023, 13:01
Китай планирует углублять военное доверие с Россией для защиты справедливости
Флаг Китая, фото AFP via Getty Images

Китай заявил, что его военные готовы работать вместе с российскими военными для усиления стратегической коммуникации и координации.

Источник: "Reuters" со ссылкой на Министерство обороны Китая

Детали: Спикер Минобороны КНР Тан Кэфэй на пресс-конференции заявил, что Китай и Россия "будут работать вместе над реализацией глобальных инициатив в сфере безопасности".

Тан сказал, что обе страны будут углублять "военное доверие" и будут совместно защищать "международную справедливость и правосудие".

Напомним: Китайские власти на словах поддерживают территориальную целостность Украины, однако не готовы осудить вторжение России и реально противостоять войне. Вместо этого Китай предлагает свой "мирный план", а его лидер Си Цзиньпин посещает Москву, где договаривается с Владимиром Путиным об углублении партнерства

США предостерегают Китай от передачи России вооружения на фоне войны против Украины. 

19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления партнерства с Москвой путем предоставления российским военным "летальной поддержки". Министерство иностранных дел КНР отрицало намерения предоставлять "летальную поддержку" России.

ВИДЕО ДНЯ

24 марта президент США Джо Байден заявил, что Китай пока не передавал оружие России.

Китай и США также имеют претензии друг к другу из-за вопроса Тайваня.

Темы: КитайРосcия
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