Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Комісії Мінкульту знову завадили потрапити в Лавру

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 березня 2023, 10:11
Комісії Мінкульту знову завадили потрапити в Лавру
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври знову не пустили на територію заповідника для проведення перевірки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Повідомляється, що станом на 9:40 представники комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу Лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкоджали потраплянню їх всередину будівлі.

Реклама:

Після цього комісія ухвалила рішення в п'ятницю завершити свою роботу.

Перед приїздом комісії в УПЦ МП закликали не піддаватись на провокації "спеціально підготованих осіб з числа радикалів".

Директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томін заявила, що комісія звернеться до поліції, а також подасть позов до суду щодо усунення перешкод користування майном.

ВІДЕО ДНЯ

"Є вчорашнє рішення уряду. Це означає, що відсутні будь-які правові підстави для перебування монастиря на території заповідника. Ми будемо звертатися спочатку до поліції за статтею 179 Кримінального кодексу, це "Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь". Наступною дією одразу подаватимемо позов до суду щодо усунення перешкод користування майном", - сказала вона.

За її словами, з понеділка, 3 квітня комісія здійснить усі необхідні юридичні дії та дочекається рішення суду для подальшого розвитку подій. "Це наш такий план, ще раз зафіксувавши перешкоди", - заявила Томін.

Водночас, вона наголосила, що влада не має наміру застосовувати силові методи.

Що передувало: 

  • Вранці 30 березня стало відомо, що комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.
  • Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності.
  • Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.
  • Кабінет міністрів 30 березня визнав нечинним розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври і таким чином повернув його в управління державі. 
  • Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду. 

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату

"Кричать не Слава Богу, а Слава Україні", – віряни УПЦ про виселення з Лаври

Теми: УПЦ МПрелігіяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
Усі новини...
Реклама: