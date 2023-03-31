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Комісії Мінкульту знову завадили потрапити в Лавру

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 березня 2023, 10:11
Комісії Мінкульту знову завадили потрапити в Лавру
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври знову не пустили на територію заповідника для проведення перевірки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Повідомляється, що станом на 9:40 представники комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу Лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкоджали потраплянню їх всередину будівлі.

Після цього комісія ухвалила рішення в п'ятницю завершити свою роботу.

Перед приїздом комісії в УПЦ МП закликали не піддаватись на провокації "спеціально підготованих осіб з числа радикалів".

Директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томін заявила, що комісія звернеться до поліції, а також подасть позов до суду щодо усунення перешкод користування майном.

"Є вчорашнє рішення уряду. Це означає, що відсутні будь-які правові підстави для перебування монастиря на території заповідника. Ми будемо звертатися спочатку до поліції за статтею 179 Кримінального кодексу, це "Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь". Наступною дією одразу подаватимемо позов до суду щодо усунення перешкод користування майном", - сказала вона.

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За її словами, з понеділка, 3 квітня комісія здійснить усі необхідні юридичні дії та дочекається рішення суду для подальшого розвитку подій. "Це наш такий план, ще раз зафіксувавши перешкоди", - заявила Томін.

Водночас, вона наголосила, що влада не має наміру застосовувати силові методи.

Що передувало: 

  • Вранці 30 березня стало відомо, що комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.
  • Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності.
  • Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.
  • Кабінет міністрів 30 березня визнав нечинним розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври і таким чином повернув його в управління державі. 
  • Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду. 

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Теми: УПЦ МПрелігіяКиїв
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