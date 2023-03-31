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Комиссии Минкульта снова помешали попасть в Лавру

Станислав ПогориловПятница, 31 марта 2023, 10:11
Комиссии Минкульта снова помешали попасть в Лавру
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Комиссию Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры снова не пустили на территорию монастыря для проведения проверки.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Сообщается, что по состоянию на 9:40 представители комиссии пришли, как и 30 марта, к 111 корпусу Лавры, но священнослужители и прихожане препятствовали попаданию их внутрь здания.

После этого комиссия приняла решение в пятницу завершить свою работу.

Перед приездом комиссии в УПЦ МП призвали не поддаваться на провокации "специально подготовленных лиц из числа радикалов".

Директор департамента культурного наследия Минкультуры Марьяна Томин заявил, что комиссия обратится в полицию, а также подаст иск в суд об устранении препятствий пользования имуществом.

"Есть вчерашнее решение правительства. Это означает, что отсутствуют какие-либо правовые основания для пребывания монастыря на территории заповедника. Мы будем обращаться сначала в полицию по статье 179 Уголовного кодекса, это "Незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь". Следующим действием сразу будем подавать иск в суд об устранении препятствий пользования имуществом", - сказала она.

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По ее словам, с понедельника, 3 апреля комиссия осуществит все необходимые юридические действия и дождется решения суда для дальнейшего развития событий. "Это наш такой план, еще раз зафиксировав препятствия", - заявила Томин.

В то же время, она подчеркнула, что власть не намерена применять силовые методы.

Що передувало: 

  • Вранці 30 березня стало відомо, що комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.
  • Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності.
  • Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.
  • Кабінет міністрів 30 березня визнав нечинним розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври і таким чином повернув його в управління державі. 
  • Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду. 

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Темы: УПЦ МПрелигияКиев
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