КСУ перевірить конституційність скандальних "Харківських угод"

Конституційний суд України перевірить конституційність скандальних угод між Україною та РФ, підписаних у 2010 році, які дозволяли Чорноморському флоту Росії до 2042 року базуватись в Криму.

Джерело: пресслужба КСУ, подання нардепів

Деталі: 31 березня до Суду надійшло подання 49 нардепів (ПП "Євросолідарність" та "Голос") щодо конституційності "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України", тобто так званих "харківських угод".

Нардепи вважають, що Харківські угоди не відповідають ч.7 ст. 17 Конституції та стверджують, що ця угода суперечить принципам забезпечення нацбезпеки й закликають визнати її неконституційною.

Угоду підписали у 21 квітня 2010 року та синхронно ратифікували у Держдумі РФ та Верховній Раді України 27 квітня 2010 року. Після підписання і до ратифікації громадськість не мала можливості ознайомитись із текстом угоди.

Довідка: Підписані, всупереч національним інтересам України документи про продовження термінів перебування ЧФ РФ в Україні ще на 25 років, нарощування особового складу збройних сил та військової техніки ворога в Криму, створили загрози суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

Згідно з базовими угодами 1997 року росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. Натомість "Харківські угоди" дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року.

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Через ці злочинні дії наприкінці 2013 – початку 2014 років на території АР Крим та м. Севастополя чисельність особового складу військових РФ, їх військової техніки перевищувала встановлені базовими угодами кількісні рівні, зокрема в Севастополі перебувало щонайменше: 2 тис. 917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище. РФ таємно модернізувала свою техніку, на що українське керівництво не звертало уваги.

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