КСУ перевірить конституційність скандальних "Харківських угод"

Конституційний суд України перевірить конституційність скандальних угод між Україною та РФ, підписаних у 2010 році, які дозволяли Чорноморському флоту Росії до 2042 року базуватись в Криму.

Джерело: пресслужба КСУ, подання нардепів

Деталі: 31 березня до Суду надійшло подання 49 нардепів (ПП "Євросолідарність" та "Голос") щодо конституційності "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України", тобто так званих "харківських угод".

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Нардепи вважають, що Харківські угоди не відповідають ч.7 ст. 17 Конституції та стверджують, що ця угода суперечить принципам забезпечення нацбезпеки й закликають визнати її неконституційною.

Угоду підписали у 21 квітня 2010 року та синхронно ратифікували у Держдумі РФ та Верховній Раді України 27 квітня 2010 року. Після підписання і до ратифікації громадськість не мала можливості ознайомитись із текстом угоди.

Довідка: Підписані, всупереч національним інтересам України документи про продовження термінів перебування ЧФ РФ в Україні ще на 25 років, нарощування особового складу збройних сил та військової техніки ворога в Криму, створили загрози суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

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Згідно з базовими угодами 1997 року росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. Натомість "Харківські угоди" дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року.

Через ці злочинні дії наприкінці 2013 – початку 2014 років на території АР Крим та м. Севастополя чисельність особового складу військових РФ, їх військової техніки перевищувала встановлені базовими угодами кількісні рівні, зокрема в Севастополі перебувало щонайменше: 2 тис. 917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище. РФ таємно модернізувала свою техніку, на що українське керівництво не звертало уваги.

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