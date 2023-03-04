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Президентка Європарламенту закликала до посилення санкцій проти РФ, згадавши про алмази

"Європейська правда"Субота, 4 березня 2023, 15:32
Президентка Європарламенту закликала до посилення санкцій проти РФ, згадавши про алмази
РОБЕРТА МЕТСОЛА. ФОТО GETTYIMAGES

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола закликала до зміцнення програми санкцій ЄС проти Москви.

Про це вона заявила під час візиту до Львова, пише "Європейська правда".

"У заходах, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, все ще є прогалини, і є країни, які зловживають цими прогалинами", - сказала Метсола.

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Президентка Європарламенту згадала алмазну промисловість Росії і додала, що деякі члени російської Думи, близькі до Кремля, досі не під санкціями.

Метсола, яка відвідує Україну вдруге після вторгнення Росії, сказала, що Москву має бути притягнуто до відповідальності і "без цього не буде миру".

Нагадаємо, у річницю повномасштабної війни країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії. До десятого пакета санкцій ЄС проти РФ увійшла 121 фізична та юридична особа.

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Теми: ЄвропарламентсанкціїРосія
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