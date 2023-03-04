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Президент Европарламента призвала к усилению санкций против РФ, упомянув об алмазах

"Европейская правда"Суббота, 4 марта 2023, 16:32
РОБЕРТА МЕТСОЛА. ФОТО GETTYIMAGES

Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала к укреплению программы санкций ЕС против Москвы

Об этом она заявила во время визита во Львов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"В мерах, введенных в связи с вторжением России в Украину, все еще есть пробелы, и есть страны, которые злоупотребляют этими пробелами", - сказал Метсола.

Президент Европарламента упомянула алмазную промышленность России и добавила, что некоторые члены российской Думы, близкие к Кремлю, еще не подверглись санкциям.

Метсола, посещающая Украину во второй раз после вторжения России, сказала, что Москва должна быть привлечена к ответственности и "без этого не будет мира".

Напомним, в годовщину полномасштабной войны страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России. В десятый пакет санкций ЕС против РФ вошло 121 физическое и юридическое лицо.

Темы: ЕвропарламентсанкцииРосcия
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