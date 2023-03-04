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Зеленський розповів студентам, як Україна далі житиме з таким сусідом як Росія

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 17:20
Зеленський розповів студентам, як Україна далі житиме з таким сусідом як Росія
Володимир Зеленський і Роберта Мецола на зустрічі зі студентами у Львові, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що цивілізаційний і безпековий захист України забезпечить повноправне членство в ЄС і НАТО.

Джерело: Зеленський під час зустрічі зі студентами у Львові разом із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, повідомляє сайт президента

Деталі: На зустрічі, що відбулася у Львівському національному університеті імені І. Франка, були присутні студенти Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, Національного університету "Львівська політехніка", Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівського національного університету природокористування.

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Відповідаючи на запитання, як Україні жити далі поруч із таким агресивним сусідом, як Росія, Зеленський зазначив, що цивілізаційний і безпековий захист нашої країни забезпечить повноправне членство в ЄС і НАТО.

"Крім того, ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб'єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", – заявив Зеленський.

У свою чергу, Мецола висловила переконання, що Україна стане членом Європейського Союзу.

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"Європа і ЄС є вашим домом також", – сказала вона.

Президент Європарламенту запевнила, що Європа буде з Україною до перемоги у війні.

"І лише Україна може вирішувати, коли війна завершиться. Ми не можемо говорити про мир без справедливості, без свободи, без суверенітету й територіальної цілісності", – наголосила Мецола.

Теми: ЗеленськийЛьвівЄвропарламентРосія
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