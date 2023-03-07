Половина українців хочуть негайних рішень за корупцію в Міноборони

Майже половина українців виступають за негайне притягнення до відповідальності людей, які причетні до корупції у Міністерстві оборони, водночас стільки ж вважають, що необхідно проводити довше ретельніше розслідування.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 14-22 лютого

Дослівно КМІС: "У суспільстві йде дискусія щодо Міністерства оборони… Питання поляризувало українців: 46% вважають, що краще ретельніше і довше розслідувати, а водночас стільки ж (47%) респондентів вважають, що мають бути негайні рішення за найменшою підозрою у корупції".

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Деталі: Соціологи зазначають, що ставили таке питання українцям після скандалу з можливою корупцією у Міноборони, який сколихнув країну на початку 2023 року.

Наразі одна половина українців переконані, що потрібно негайно відсторонювати від посад і притягувати до відповідальності всіх за найменшою підозрою у корупції, бо це особливо важливо під час війни.

Інші вважають, що це буде провокувати нестабільність всередині Міністерства оборони та негативно вплине на обороноздатність країни та отримання зброї від Заходу, тому краще ретельніше, хоч і довше, розслідувати такі підозри.

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Дослідження тривало 14-22 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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