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Половина українців хочуть негайних рішень за корупцію в Міноборони

Ірина БалачукВівторок, 7 березня 2023, 08:51
Половина українців хочуть негайних рішень за корупцію в Міноборони
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Майже половина українців виступають за негайне притягнення до відповідальності людей, які причетні до корупції у Міністерстві оборони, водночас стільки ж вважають, що необхідно проводити довше ретельніше розслідування.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 14-22 лютого

Дослівно КМІС: "У суспільстві йде дискусія щодо Міністерства оборони… Питання поляризувало українців: 46% вважають, що краще ретельніше і довше розслідувати, а водночас стільки ж (47%) респондентів вважають, що мають бути негайні рішення за найменшою підозрою у корупції". 

 

Деталі: Соціологи зазначають, що ставили таке питання українцям після скандалу з можливою корупцією у Міноборони, який сколихнув країну на початку 2023 року. 

 

Наразі одна половина українців переконані, що потрібно негайно відсторонювати від посад і притягувати до відповідальності всіх за найменшою підозрою у корупції, бо це особливо важливо під час війни. 

Інші вважають, що це буде провокувати нестабільність всередині Міністерства оборони та негативно вплине на обороноздатність країни та отримання зброї від Заходу, тому краще ретельніше, хоч і довше, розслідувати такі підозри.

Дослідження тривало 14-22 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

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Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Знати більше: Від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці. Що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони

Передісторія:

Теми: опитуванняМіноборонискандалсоціологія
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