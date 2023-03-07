Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Половина українців хочуть негайних рішень за корупцію в Міноборони

Ірина БалачукВівторок, 7 березня 2023, 07:51
Половина українців хочуть негайних рішень за корупцію в Міноборони
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Майже половина українців виступають за негайне притягнення до відповідальності людей, які причетні до корупції у Міністерстві оборони, водночас стільки ж вважають, що необхідно проводити довше ретельніше розслідування.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 14-22 лютого

Дослівно КМІС: "У суспільстві йде дискусія щодо Міністерства оборони… Питання поляризувало українців: 46% вважають, що краще ретельніше і довше розслідувати, а водночас стільки ж (47%) респондентів вважають, що мають бути негайні рішення за найменшою підозрою у корупції". 

Реклама:
 

Деталі: Соціологи зазначають, що ставили таке питання українцям після скандалу з можливою корупцією у Міноборони, який сколихнув країну на початку 2023 року. 

 

Наразі одна половина українців переконані, що потрібно негайно відсторонювати від посад і притягувати до відповідальності всіх за найменшою підозрою у корупції, бо це особливо важливо під час війни. 

Інші вважають, що це буде провокувати нестабільність всередині Міністерства оборони та негативно вплине на обороноздатність країни та отримання зброї від Заходу, тому краще ретельніше, хоч і довше, розслідувати такі підозри.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідження тривало 14-22 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Знати більше: Від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці. Що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони

Передісторія:

Теми: опитуванняМіноборонискандалсоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
опитування
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
Усі новини...
Реклама: