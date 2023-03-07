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Перед вторгненням РФ ветерани "Азова", ультрас та добровольці Харкова отримали зброю з тайників ГУР 

Євген РуденкоВівторок, 7 березня 2023, 10:58
Перед вторгненням РФ ветерани Азова, ультрас та добровольці Харкова отримали зброю з тайників ГУР 
фото: УП

Ветерани "Азова", футбольні хулігани та добровольці в Харкові отримали зброю від офіцерів ГУР МО України ввечері 23 лютого 2022 року, за декілька годин до повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: коментар командира спецпідрозділу Kraken з позивним Віто, репортаж УП

Деталі: Добровольцям роздали пістолети, автомати "Калашникова", кілька крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та ПТУРів.

Всього "рух опору" Харкова, яким опікувався ГУР, налічував до 500 осіб. Але вже 24 лютого кількість охочих захищати місто, які приходили у неофіційний, громадський Штаб оборони, збільшилась удвічі.

Через місяць ветерани "Азова" та ультрас склали кістяк нового спецпідрозділу ГУР МО України "Kraken". Серед них ексголова "Нацкорпусу" Харкова Костянтин Немічев та автор кричалки Путін-Х*ло Сергій Величко Чілі, який на момент вторгнення РФ знаходився у СІЗО, але був амністований президентом Зеленським.

Спецпідрозділ Kraken брав участь у звільненні таких населених пунктів, як Вільхівка, Руська Лозова, Питомник, Балаклія, Куп’янськ тощо.

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Теми: Азов Харківрозвідкавійна
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