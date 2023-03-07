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Перед вторгненням РФ ветерани "Азова", ультрас та добровольці Харкова отримали зброю з тайників ГУР 

Євген РуденкоВівторок, 7 березня 2023, 09:58
Перед вторгненням РФ ветерани Азова, ультрас та добровольці Харкова отримали зброю з тайників ГУР 
фото: УП

Ветерани "Азова", футбольні хулігани та добровольці в Харкові отримали зброю від офіцерів ГУР МО України ввечері 23 лютого 2022 року, за декілька годин до повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: коментар командира спецпідрозділу Kraken з позивним Віто, репортаж УП

Деталі: Добровольцям роздали пістолети, автомати "Калашникова", кілька крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та ПТУРів.

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Всього "рух опору" Харкова, яким опікувався ГУР, налічував до 500 осіб. Але вже 24 лютого кількість охочих захищати місто, які приходили у неофіційний, громадський Штаб оборони, збільшилась удвічі.

Через місяць ветерани "Азова" та ультрас склали кістяк нового спецпідрозділу ГУР МО України "Kraken". Серед них ексголова "Нацкорпусу" Харкова Костянтин Немічев та автор кричалки Путін-Х*ло Сергій Величко Чілі, який на момент вторгнення РФ знаходився у СІЗО, але був амністований президентом Зеленським.

Спецпідрозділ Kraken брав участь у звільненні таких населених пунктів, як Вільхівка, Руська Лозова, Питомник, Балаклія, Куп’янськ тощо.

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Теми: Азов Харківрозвідкавійна
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