Всі три основні версії авіакатастрофи у Броварах залишаються робочими – Клименко

Три основні версії авіакатастрофи в Броварах, у якій загинуло керівництво МВС - порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії – залишаються на порядку денному розслідування СБУ.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "На сьогодні всі три основні версії залишаються робочими".

Деталі: Клименко також зазначив, що наразі триває перевірка всіх гелікоптерів, які знаходяться у відомстві Міністерства внутрішніх справ, найперше Airbus і, зокрема, моделі Airbus 225.

За словами міністра, це стосується всіх ланок їхнього використання – від ремонту і обслуговування до надання передпольотних завдань і, звичайно, роботи та підготовки екіпажів.

Що передувало: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки" вертольота, під час катастрофи якого у Броварах на Київщині загинуло керівництво МВС.

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