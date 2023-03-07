Всі три основні версії авіакатастрофи у Броварах залишаються робочими – Клименко
Три основні версії авіакатастрофи в Броварах, у якій загинуло керівництво МВС - порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії – залишаються на порядку денному розслідування СБУ.
Джерело: глава МВС Ігор Клименко в інтерв'ю "Укрінформу"
Пряма мова: "На сьогодні всі три основні версії залишаються робочими".
Деталі: Клименко також зазначив, що наразі триває перевірка всіх гелікоптерів, які знаходяться у відомстві Міністерства внутрішніх справ, найперше Airbus і, зокрема, моделі Airbus 225.
За словами міністра, це стосується всіх ланок їхнього використання – від ремонту і обслуговування до надання передпольотних завдань і, звичайно, роботи та підготовки екіпажів.
Що передувало: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки" вертольота, під час катастрофи якого у Броварах на Київщині загинуло керівництво МВС.
Передісторія:
- 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа. У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась.
- За даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії. У лютому слідство повідомило, що опитало більше 6 тисяч свідків трагедії.
- 7 лютого Верховна Рада призначила на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства.
- Клименко повідомляв, що слідство зможе оприлюднити перші результати розслідування в кінці березня - на початку квітня.
Знати більше: Трагедія в Броварах. Що відомо про катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС