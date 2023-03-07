Президентка Єврокомісії може претендувати на посаду генсека НАТО — ЗМІ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн претендуватиме на посаду генерального секретаря НАТО, якщо їй не вдасться переобратись на другий термін в Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише італійське видання La Repubblica.

За даними видання, президент США Джо Байден підтримує ідею, щоб НАТО очолила жінка, і фон дер Ляєн має відповідний досвід для цієї ролі, оскільки вона також обіймала посаду міністра оборони Німеччини.

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Термін повноважень фон дер Ляєн в Єврокомісії закінчується влітку 2024 року, тому Білий дім наполягає на продовженні терміну повноважень Єнса Столтенберга, який перебуває на цій посаді майже дев'ять років.

"Тиск з боку Білого дому з метою переконати Столтенберга погодитися на подальше продовження досить сильний. Тому ідея полягає в тому, щоб спробувати ратифікувати на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, план на наступний рік перебування на посаді. Це дозволило б йому працювати аж до літа 2024 року, коли фон дер Ляєн фактично завершить свій європейський мандат", - йдеться у статті.

Видання також вказує, що Європейська народна партія виступає проти переобрання фон дер Ляєн на другий термін. Натомість члени партії хотіли б запропонувати на цю посаду нинішню президентку Європарламенту Роберту Метсолу.

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Нагадаємо, 12 лютого речниця генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, що Столтенберг хоче залишити свій пост восени цього року.

Мандат Столтенберга вже тричі продовжували, він перебуває на посаді майже дев'ять років.

Останнім часом неодноразово висловлювалися припущення, що термін повноважень 63-річного Столтенберга може бути знову продовжений на тлі війни Росії проти України.

Видання "Welt am Sonntag" повідомило з посиланням на дипломатичні джерела, що між 30 країнами була досягнута неофіційна домовленість про продовження його повноважень до квітня 2024 року.