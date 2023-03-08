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Україна передала Росії засудженого на 10 років за найманство білоруса – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 8 березня 2023, 11:54
Україна передала Росії засудженого на 10 років за найманство білоруса – ЗМІ
БІЛОРУС ЗЯЗЮЛЬЧИК ПРИ ЗАТРИМАННІ. ФОТО СБУ

Під час обміну полоненими 7 березня Україна передала Росії громадянина Білорусі Максима Зязюльчика, засудженого у січні цього року на 10 років за найманство.

Джерело: "Радыё Свабода"

Дослівно: "Громадянин Білорусі Максим Зязюльчик з великою ймовірністю увійшов в перелік 90 російських військових, які знаходились в полоні в Україні, і яких передали 7 березня в обмін на 130 українських військових".

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Видання стверджує, що Зязюльчик - другий праворуч за чоловіком у чорній куртці

Нагадаємо: Шевченківський районний суд Києва виніс вирок громадянину Білорусі, представнику білоруських спецслужб Максиму Зязюльчику 18 січня 2023 року. Його було засуджено на 10 років ув'язнення за найманство. У складі російської приватної військової компанії "Редут" він пішов воювати проти України.

Наприкінці вересня 2022 року Зязюльчик потрапив у полон Збройних сил України неподалік населеного пункту Яцківка Лиманського району Донецької області.

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В СБУ зазначали, що затриманий одразу намагався видати себе за "рядового" бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби. Однак співробітники військової контррозвідки СБУ "розкололи" зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання.

Як випливає з матеріалів суду, на засіданні обвинувачений визнав провину і повідомив, що шкодує про свої протиправні вчинки.

Що було раніше: 7 березня в результаті переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією, Київ повернув 130 захисників в обмін на 90 росіян.

Теми: обмінполоненіРосіяБілорусь
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