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Украина передала России осужденного на 10 лет за наемничество белоруса - СМИ

Станислав ПогориловСреда, 8 марта 2023, 12:54
Украина передала России осужденного на 10 лет за наемничество белоруса - СМИ
БЕЛОРУС ЗЯЗЮЛЬЧИК ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ. ФОТО СБУ

Во время обмена пленными 7 марта Украина передала России гражданина Беларуси Максима Зязюльчика, осужденного в январе этого года на 10 лет за наемничество.

Источник: "Радыё Свабода"

Дословно: "Гражданин Беларуси Максим Зязюльчик с большой вероятностью вошел в перечень 90 российских военных, которые находились в плену в Украине, и которых передали 7 марта в обмен на 130 украинских военных".

 

Издание утверждает, что Зязюльчик - второй справа за мужчиной в черной куртке

Напомним: Шевченковский районный суд Киева вынес приговор гражданину Беларуси, представителю белорусских спецслужб Максиму Зязюльчику 18 января 2023 года. Он был осужден на 10 лет заключения за наемничество. В составе российской частной военной компании "Редут" он пошел воевать против Украины.

В конце сентября 2022 года Зязюльчик попал в плен Вооруженных сил Украины недалеко от населенного пункта Яцковка Лиманского района Донецкой области.

В СБУ отмечали, что задержанный сразу пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе. Однако сотрудники военной контрразведки СБУ "раскололи" злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах.

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Как следует из материалов суда, на заседании обвиняемый признал вину и сообщил, что сожалеет о своих противоправных поступках.

Что предшествовало: 7 марта в результате переговорного процесса произошел очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией, Киев вернул 130 защитников в обмен на 90 россиня.

Темы: обменпленныеРосcияБеларусь
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