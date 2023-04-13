Життя британців може бути "під загрозою" через витік секретних документів – ЗМІ

Депутати британського парламенту попереджають про те, що життя британців були "поставлені під загрозу" після витоку секретних документів США.

Джерело: The Times із посиланням на депутатів британського парламенту

Деталі: Видання зазначає, що у витоку офіційних документів, що містять секретну інформацію про зв'язок зі збройними силами союзників і супротивників США, стверджується, що Великобританія направила в Україну 50 елітних військовослужбовців, і це робить країну найбільшим контрибутором особливих сил НАТО.

Тобіас Еллвуд, який очолює комітет з вибору оборонного відомства, заявив, що витік інформації з США може "поставити під загрозу життя".

Він зазначив: "Таке навмисне всеосяжне визнання матеріалів, що відповідають на запити, може спокійно поставити під загрозу життя, і слід швидко провести критичну оцінку того, хто має доступ до інформації, що відповідає на запити, і яким чином вона поширюється".

У матеріалі йдеться, що Великобританія має найбільший контингент розвідувальних сил на українській землі, поряд з додатковими більш ніж десятком операторів з країн-партнерів НАТО – Латвії, Франції, США, відповідно до документа, який нібито був злитий у мережу.

Депутат від лейбористів від Центрального округу Барнслі Ден Джарвіс, колишній командувач Сил спеціальних операцій, заявив, що операції були "з необхідності оповиті таємницею".

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Він додав, що витік інформації ставить у невигідне становище тих, хто пов'язаний зі збройними силами, і може поставити під загрозу "захист і ефективність цих операцій, а також – і життя людей".

Міністерство оборони застерегло від сприйняття тверджень, що містяться в заяві про витік секретної інформації, за "чисту монету", опублікувавши відповідний пост у Твіттері: "Загалом виражений витік нібито секретної інформації США виявив серйозну неточність.

Читачі повинні бути мудрими щодо сприйняття за чисту монету тверджень, які можуть розвіяти дезінформацію".

Представник британського оборонного відомства заявив, що "значна частина" офіційних документів була "неправдою, маніпуляцією або тим і іншим разом", а також сказав: "Ми категорично проти того, щоб хтось сприймав правдивість цих тверджень за чисту монету, і також радимо не поспішати з висновками, а з'ясувати походження і мету таких витоків".

Видання додає, що Колишній голова Королівської морської піхоти генерал-лейтенант Роберт Магоуен підтвердив у грудні, що британські спецпризначенці вже двічі розгорталися в Україні у 2022 році - спочатку в січні для евакуації посольства Великої Британії в Києві, а потім у квітні "для забезпечення захисту критично важливого персоналу".

Генерал-лейтенант Магоуен сказав, що особовий склад служив в Україні "з високим рівнем політичного та військового ризику".

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