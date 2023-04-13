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Жизнь британцев может быть "под угрозой" из-за утечки секретных документов – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 04:58
Жизнь британцев может быть под угрозой из-за утечки секретных документов – СМИ
фото Getty Images

Депутаты британского парламента предупреждают о том, что жизни британцев были "поставлены под угрозу" после утечки секретных документов США.

Источник: The Times со ссылкой на депутатов британского парламента

Детали: Издание отмечает, что в утечке официальных документов, содержащих секретную информацию о связи с вооруженными силами союзников и противников США, утверждается, что Великобритания направила в Украину 50 элитных военнослужащих, и это делает страну крупнейшим контрибутором особых сил НАТО.

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Тобиас Эллвуд, возглавляющий комитет по выбору оборонного ведомства, заявил, что утечка информации из США может "поставить под угрозу жизни".

Он отметил: "Такое преднамеренное всеобъемлющее признание материалов, отвечающих на запросы, может спокойно поставить под угрозу жизни, и следует быстро провести критическую оценку того, кто имеет доступ к информации, отвечающей на запросы, и каким образом она распространяется".

В материале говорится, что Великобритания имеет самый большой контингент разведывательных сил на украинской земле, наряду с дополнительными более чем десятком операторов из стран-партнеров НАТО - Латвии, Франции, США, согласно документу, который якобы был слит в сеть.

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Депутат от лейбористов от Центрального округа Барнсли Дэн Джарвис, бывший командующий Сил специальных операций, заявил, что операции были "по необходимости окутаны тайной".

Он добавил, что утечка информации ставит в невыгодное положение тех, кто связан с вооруженными силами, и может поставить под угрозу "защиту и эффективность этих операций, а также - и жизни людей".

Министерство обороны предостерегло от восприятия утверждений, содержащихся в заявлении об утечке секретной информации, за "чистую монету", опубликовав соответствующий пост в Твиттере: "В целом выраженная утечка якобы секретной информации США выявила серьезную неточность.

Читатели должны быть мудрыми в отношении восприятия за чистую монету утверждений, которые могут развеять дезинформацию".

Представитель британского оборонного ведомства заявил, что "значительная часть" официальных документов была "неправдой, манипуляцией или тем и другим вместе", а также сказал: "Мы категорически против того, чтобы кто-то воспринимал правдивость этих утверждений за чистую монету, и также советуем не спешить с выводами, а выяснить происхождение и цель таких утечек".

Издание добавляет, что бывший глава Королевской морской пехоты генерал-лейтенант Роберт Магоуэн подтвердил в декабре, что британские спецназовцы уже дважды разворачивались в Украине в 2022 году - сначала в январе для эвакуации посольства Великобритании в Киеве, а затем в апреле "для обеспечения защиты критически важного персонала".

Генерал-лейтенант Магоуэн сказал, что личный состав служил в Украине "с высоким уровнем политического и военного риска".

Предыстория: 

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Темы: ВеликобританияутечкаСШАвойна
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