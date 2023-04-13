Жизнь британцев может быть "под угрозой" из-за утечки секретных документов – СМИ
Депутаты британского парламента предупреждают о том, что жизни британцев были "поставлены под угрозу" после утечки секретных документов США.
Источник: The Times со ссылкой на депутатов британского парламента
Детали: Издание отмечает, что в утечке официальных документов, содержащих секретную информацию о связи с вооруженными силами союзников и противников США, утверждается, что Великобритания направила в Украину 50 элитных военнослужащих, и это делает страну крупнейшим контрибутором особых сил НАТО.
Тобиас Эллвуд, возглавляющий комитет по выбору оборонного ведомства, заявил, что утечка информации из США может "поставить под угрозу жизни".
Он отметил: "Такое преднамеренное всеобъемлющее признание материалов, отвечающих на запросы, может спокойно поставить под угрозу жизни, и следует быстро провести критическую оценку того, кто имеет доступ к информации, отвечающей на запросы, и каким образом она распространяется".
В материале говорится, что Великобритания имеет самый большой контингент разведывательных сил на украинской земле, наряду с дополнительными более чем десятком операторов из стран-партнеров НАТО - Латвии, Франции, США, согласно документу, который якобы был слит в сеть.
Депутат от лейбористов от Центрального округа Барнсли Дэн Джарвис, бывший командующий Сил специальных операций, заявил, что операции были "по необходимости окутаны тайной".
Он добавил, что утечка информации ставит в невыгодное положение тех, кто связан с вооруженными силами, и может поставить под угрозу "защиту и эффективность этих операций, а также - и жизни людей".
Министерство обороны предостерегло от восприятия утверждений, содержащихся в заявлении об утечке секретной информации, за "чистую монету", опубликовав соответствующий пост в Твиттере: "В целом выраженная утечка якобы секретной информации США выявила серьезную неточность.
Читатели должны быть мудрыми в отношении восприятия за чистую монету утверждений, которые могут развеять дезинформацию".
Представитель британского оборонного ведомства заявил, что "значительная часть" официальных документов была "неправдой, манипуляцией или тем и другим вместе", а также сказал: "Мы категорически против того, чтобы кто-то воспринимал правдивость этих утверждений за чистую монету, и также советуем не спешить с выводами, а выяснить происхождение и цель таких утечек".
Издание добавляет, что бывший глава Королевской морской пехоты генерал-лейтенант Роберт Магоуэн подтвердил в декабре, что британские спецназовцы уже дважды разворачивались в Украине в 2022 году - сначала в январе для эвакуации посольства Великобритании в Киеве, а затем в апреле "для обеспечения защиты критически важного персонала".
Генерал-лейтенант Магоуэн сказал, что личный состав служил в Украине "с высоким уровнем политического и военного риска".
Предыстория:
- 7 апреля издание "The New York Times" со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о сливе данных: в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В СМИ появляются упоминания и о все новых и новых документах.
- Расследователи "Bellingcat" установили, что секретные данные были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.
- Журналисты "Associated Press" пообщались с пользователями платформы Discord и узнали, что секретные документы якобы распространял пользователь с никнеймом "Лукка", который может быть "ребенком".
- Министерство обороны Великобритании предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США, касающихся в том числе войны в Украине.
- Из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.
- Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, а Государственный департамент США заявил, что инцидент с публикацией секретных документов не повлияет на поддержку Украины в войне с Россией.
- По данным СМИ, утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками.
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