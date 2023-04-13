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"Злиті" секретні документи: війна в Україні не завершиться перемогою жодної сторони – WP

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 07:30
Злиті секретні документи: війна в Україні не завершиться перемогою жодної сторони – WP
війна в Україні, ілюстративне фото Генштабу

Згідно з даними із секретних матеріалів, оприлюднених у мережі, очікується, що війна між Україною та Росією триватиме до 2024 року, і жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту.

Джерело: The Washington Post із посиланням на "злиті" секретні матеріали розвідки США

Деталі: Видання зазначає, що навіть якщо Україна поверне собі "значні" території і завдасть "значних втрат російським військам" (що, на думку американської розвідки, є малоймовірним), здобутки країни не призведуть до мирних переговорів.

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"Переговори про припинення конфлікту є малоймовірними протягом 2023 року в усіх розглянутих сценаріях", – йдеться в документі, який раніше не розголошувався.

Оцінка, що ґрунтується на ретельному вивченні США чисельності військ, озброєння і техніки кожної зі сторін, може заохотити критиків війни, які закликали великі держави, такі як США і Китай, підштовхнути Київ і Москву до врегулювання і припинення конфлікту, який призвів до вимушеного переміщення мільйонів людей, а також загибелі і поранень сотень тисяч.

Окрім прогнозу затратного відкритого конфлікту, нещодавно оприлюднений документ також передбачає, як українські та російські військові лідери реагуватимуть на виклики на полі бою, і передбачає, що рік завершиться для обох сторін лише "незначними" територіальними здобутками в результаті "недостатньої кількості військ і постачання для ефективних операцій".

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У матеріалі вказується, що така патова ситуація, коли жодна зі сторін не досягне вирішальної переваги, описується в документі як "найбільш імовірний сценарій".

Для української сторони війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни і "критики" з приводу того, як ведеться війна, що збільшить імовірність зміни керівництва, – ідеться в документі.

WP зазначає: незрозуміло, йдеться про зміну військового чи політичного.

Патова ситуація також призведе до того, що Україна оголосить "повну мобілізацію" населення, прогнозується в документі.

Водночас вона, ймовірно, також посилить удари по території РФ, що викликає занепокоєння деяких офіційних осіб США, які побоюються, що такі атаки можуть змусити президента Володимира Путіна до ескалації, або дати Китаю привід почати летальну підтримку Росії.

Щодо російської сторони, то безвихідь змусить Москву задіяти "скорочені резерви через зменшення бойової потужності", йдеться в документі. Кремль також, ймовірно, прискорить зусилля з інтеграції захоплених територій до Росії.

Передісторія:

Читайте також: Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США.

Теми: війнавитікСШАрозвідка
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