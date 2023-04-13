"Слитые" секретные документы: война в Украине не завершится победой ни одной стороны – WP
Согласно данным из секретных материалов, обнародованных в сети, ожидается, что война между Украиной и Россией продлится до 2024 года, и ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта.
Источник: The Washington Post со ссылкой на "слитые" секретные материалы разведки США
Детали: Издание отмечает, что даже если Украина вернет себе "значительные" территории и нанесет "значительные потери российским войскам" (что, по мнению американской разведки, маловероятно), достижения страны не приведут к мирным переговорам.
"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года во всех рассмотренных сценариях", – говорится в документе, который ранее не разглашался.
Оценка, основанная на тщательном изучении США численности войск, вооружения и техники каждой из сторон, может поощрить критиков войны, которые призвали великие державы, такие как США и Китай, подтолкнуть Киев и Москву к урегулированию и прекращению конфликта, который привел к вынужденному перемещению миллионов людей, а также гибели и ранениям сотен тысяч.
Кроме прогноза затратного открытого конфликта, недавно обнародованный документ также предусматривает, как украинские и российские военные лидеры будут реагировать на вызовы на поле боя, и предполагает, что год завершится для обеих сторон лишь "незначительными" территориальными достижениями в результате "недостаточного количества войск и снабжения для эффективных операций".
В материале указывается, что такая патовая ситуация, когда ни одна из сторон не достигнет решающего преимущества, описывается в документе как "наиболее вероятный сценарий".
Для украинской стороны война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и "критике" по поводу того, как ведется война, что увеличит вероятность смены руководства, – говорится в документе.
WP отмечает: непонятно, речь идет о смене военного или политического.
Патовая ситуация также приведет к тому, что Украина объявит "полную мобилизацию" населения, прогнозируется в документе.
В то же время она, вероятно, также усилит удары по территории РФ, что вызывает беспокойство некоторых официальных лиц США, которые опасаются, что такие атаки могут вынудить президента Владимира Путина к эскалации, или дать Китаю повод начать летальную поддержку России.
Что касается российской стороны, то тупик заставит Москву задействовать "сокращенные резервы из-за уменьшения боевой мощи", говорится в документе. Кремль также, вероятно, ускорит усилия по интеграции захваченных территорий в Россию.
Предыстория:
- 7 апреля издание "The New York Times" со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о сливе данных: в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В СМИ появляются упоминания и о все новых и новых документах.
- Расследователи "Bellingcat" установили, что секретные данные были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.
- Журналисты "Associated Press" пообщались с пользователями платформы Discord и узнали, что секретные документы якобы распространял пользователь с никнеймом "Лукка", который может быть "ребенком".
- Министерство обороны Великобритании предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США, касающихся в том числе войны в Украине.
- Из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.
- Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, а Государственный департамент США заявил, что инцидент с публикацией секретных документов не повлияет на поддержку Украины в войне с Россией.
- По данным СМИ, утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками.
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