Пропагандисти заявили, що не лише вбитий Татарський отримав підозрілу статуетку

Російське пропагандистське видання повідомляє, що кілька російських "військових експертів" отримали посилки з бюстами, схожими на статуетку зі справи Владлена Татарського.

Джерело: РИА Новости з посиланням на експерта Костянтина Сівкова

Пряма мова Сівкова: "На мою адресу прийшло повідомлення від СДЕК, що мені прийшла посилка і кур'єр має її доставити. Я перевів доставку з кур'єрської на видачу в пункті СДЕК, написав заяву в поліцію. Посилку розкривала поліція і підривники. <...> Погруддя було позолочене точно так само, як і та статуетка, яку отримав Владлен Татарський".

Деталі: З'ясувалося, що експерту надіслали в подарунок позолочене погруддя маршала Георгія Жукова. Імовірно, посилку відправив чоловік із Ульяновська.

За словами Сівкова, такі ж посилки прийшли російським "філософам, військовим кореспондентам і військовим експертам".

Зараз подарунки перевіряє поліція.

Сівков вважає, що це Служба безпеки України проводить "акцію залякування".

ВІДЕО ДНЯ

13 квітня Telegram-канал "Shot" опублікував "ексклюзивне фото" статуетки із саморобним вибуховим пристроєм усередині, яку Дар'я Трепова подарувала Владлену Татарському і від вибуху якої так званий "воєнкор" помер.

Пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін) помер 2 квітня в одному з кафе в Санкт-Петербурзі під час вибуху пристрою, вмонтованого в подаровану йому статуетку.

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