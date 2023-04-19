Пропагандисти заявили, що не лише вбитий Татарський отримав підозрілу статуетку
Російське пропагандистське видання повідомляє, що кілька російських "військових експертів" отримали посилки з бюстами, схожими на статуетку зі справи Владлена Татарського.
Джерело: РИА Новости з посиланням на експерта Костянтина Сівкова
Пряма мова Сівкова: "На мою адресу прийшло повідомлення від СДЕК, що мені прийшла посилка і кур'єр має її доставити. Я перевів доставку з кур'єрської на видачу в пункті СДЕК, написав заяву в поліцію. Посилку розкривала поліція і підривники. <...> Погруддя було позолочене точно так само, як і та статуетка, яку отримав Владлен Татарський".
Деталі: З'ясувалося, що експерту надіслали в подарунок позолочене погруддя маршала Георгія Жукова. Імовірно, посилку відправив чоловік із Ульяновська.
За словами Сівкова, такі ж посилки прийшли російським "філософам, військовим кореспондентам і військовим експертам".
Зараз подарунки перевіряє поліція.
Сівков вважає, що це Служба безпеки України проводить "акцію залякування".
13 квітня Telegram-канал "Shot" опублікував "ексклюзивне фото" статуетки із саморобним вибуховим пристроєм усередині, яку Дар'я Трепова подарувала Владлену Татарському і від вибуху якої так званий "воєнкор" помер.
Пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін) помер 2 квітня в одному з кафе в Санкт-Петербурзі під час вибуху пристрою, вмонтованого в подаровану йому статуетку.
Передісторія:
- 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення. Пізніше з'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського.
- Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову, яка нібито подарувала Татарському бюст із його обличчям, який вибухнув під час заходу в кафе. Її відправили в СІЗО.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
- Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.