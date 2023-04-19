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Пропагандисты заявили, что не только убитый Татарский получил подозрительную статуэтку

"Украинская правда"Среда, 19 апреля 2023, 11:36
Пропагандисты заявили, что не только убитый Татарский получил подозрительную статуэтку
Подарок Владлену Татарскому, скриншот из видео

Российское пропагандистское издание сообщает, что несколько российских "военных экспертов" получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку из дела Владлена Татарского.

Источник: РИА Новости со ссылкой на эксперта Константина Сивкова

Прямая речь Сивкова: "В мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. <…> Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский".

Детали: Выяснилось, что эксперту прислали в подарок золоченный бюст маршала Георгия Жукова. Вероятно, посылку отправил человек из Ульяновска.

По словам Сивкова, такие же посылки пришли российским "философам, военным корреспондентам и военным экспертам". 

Сейчас подарки проверяет полиция. 

Сивков считает, что это Служба безопасности Украины проводит "акцию устрашения".

ВИДЕО ДНЯ

13 апреля Telegram-канал "Shot" опубликовал "эксклюзивное фото" статуэтки с самодельным взрывным устройством внутри, которую Дарья Трепова подарила Владлену Татарскому и от взрыва которой так называемый "военкор" умер.

 

Пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) умер 2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге при взрыве устройства, вмонтированного в подаренную ему статуэтку.

Предыстория:

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения. Позже появилось видео последних секунд перед ликвидацией Татарского
  • Российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, которая якобы подарила Татарскому бюст с его лицом, который взорвался во время мероприятия в кафе. Ее отправили в СИЗО.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.

Темы: Росcияпропаганда
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