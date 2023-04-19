Пропагандисты заявили, что не только убитый Татарский получил подозрительную статуэтку
Российское пропагандистское издание сообщает, что несколько российских "военных экспертов" получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку из дела Владлена Татарского.
Источник: РИА Новости со ссылкой на эксперта Константина Сивкова
Прямая речь Сивкова: "В мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. <…> Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский".
Детали: Выяснилось, что эксперту прислали в подарок золоченный бюст маршала Георгия Жукова. Вероятно, посылку отправил человек из Ульяновска.
По словам Сивкова, такие же посылки пришли российским "философам, военным корреспондентам и военным экспертам".
Сейчас подарки проверяет полиция.
Сивков считает, что это Служба безопасности Украины проводит "акцию устрашения".
13 апреля Telegram-канал "Shot" опубликовал "эксклюзивное фото" статуэтки с самодельным взрывным устройством внутри, которую Дарья Трепова подарила Владлену Татарскому и от взрыва которой так называемый "военкор" умер.
Пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) умер 2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге при взрыве устройства, вмонтированного в подаренную ему статуэтку.
Предыстория:
- 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения. Позже появилось видео последних секунд перед ликвидацией Татарского
- Российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, которая якобы подарила Татарскому бюст с его лицом, который взорвался во время мероприятия в кафе. Ее отправили в СИЗО.
- Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину.
- Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.