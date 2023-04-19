Пропагандисты заявили, что не только убитый Татарский получил подозрительную статуэтку

Российское пропагандистское издание сообщает, что несколько российских "военных экспертов" получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку из дела Владлена Татарского.

Источник: РИА Новости со ссылкой на эксперта Константина Сивкова

Прямая речь Сивкова: "В мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. <…> Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский".

Реклама:

Детали: Выяснилось, что эксперту прислали в подарок золоченный бюст маршала Георгия Жукова. Вероятно, посылку отправил человек из Ульяновска.

По словам Сивкова, такие же посылки пришли российским "философам, военным корреспондентам и военным экспертам".

Сейчас подарки проверяет полиция.

ВИДЕО ДНЯ

Сивков считает, что это Служба безопасности Украины проводит "акцию устрашения".

13 апреля Telegram-канал "Shot" опубликовал "эксклюзивное фото" статуэтки с самодельным взрывным устройством внутри, которую Дарья Трепова подарила Владлену Татарскому и от взрыва которой так называемый "военкор" умер.

Пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) умер 2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге при взрыве устройства, вмонтированного в подаренную ему статуэтку.

Предыстория: