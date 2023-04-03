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Посол США в Угорщині вказав на подвійні стандарти Орбана, який відкрито підтримав Трампа

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 20:09

Посол США в Угорщині зауважив, що офіційний Будапешт в особі прем’єра країни Віктора Орбана суперечить своїй власній позиції тим, що висловив підтримку Дональду Трампу на тлі кримінального провадження проти нього.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Девід Пресмен опублікував свій твіт у відповідь на допис Орбана, в якому той написав Дональду Трампу "Продовжуйте боротися, пане президенте! Ми з вами!". 

"Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто кілька тижнів тому казав наступне: "Ми демонструємо повагу, не втручаючись у внутрішню політику інших держав, не висловлюючи своїх поглядів і не намагаючись вплинути на них", - нагадав Девід Пресмен. 

Нагадаємо, саме "нестачею поваги" до себе Угорщина пояснила небажання ратифікувати вступ Швеції до НАТО. 

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Теми: СШАУгорщинаОрбанТрамп
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