Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол США в Угорщині вказав на подвійні стандарти Орбана, який відкрито підтримав Трампа

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 20:09

Посол США в Угорщині зауважив, що офіційний Будапешт в особі прем’єра країни Віктора Орбана суперечить своїй власній позиції тим, що висловив підтримку Дональду Трампу на тлі кримінального провадження проти нього.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Девід Пресмен опублікував свій твіт у відповідь на допис Орбана, в якому той написав Дональду Трампу "Продовжуйте боротися, пане президенте! Ми з вами!". 

Реклама:

"Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто кілька тижнів тому казав наступне: "Ми демонструємо повагу, не втручаючись у внутрішню політику інших держав, не висловлюючи своїх поглядів і не намагаючись вплинути на них", - нагадав Девід Пресмен. 

Нагадаємо, саме "нестачею поваги" до себе Угорщина пояснила небажання ратифікувати вступ Швеції до НАТО. 

Теми: СШАУгорщинаОрбанТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: