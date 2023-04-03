Польські фермери погрожують зірвати візит Зеленського через українське зерно

Фермери в Польщі, які виступають проти імпорту українського зерна в країну, заявили, що можуть зірвати запланований візит Володимира Зеленського, якщо влада не виконає їхні вимоги.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації порталу Interia.

Об’єднання польських фермерів Oszukana Wieś ("Ошукане село") минулого тижня уклало з урядом домовленість про виконання 11 вимог, зокрема посилення прикордонного контролю, компенсації та пільгові кредити.

Але в понеділок фермери заявили, що жоден із пунктів так і не було виконано.

"Значна частина товарів їде далі без перевірки. У найкращому випадку перевіряється кожен другий вагон. Термін "технічна пшениця" був відкинутий, тому що він звучав погано. Його залишили без назви. Ми бачимо, що нічого не змінилося. Навіщо було міністру (сільського господарства – ред.) давати надію, брехати людям?" – стверджує Вєслав Гринь, співорганізатор фермерських протестів.

"На кордоні як ішло (українське зерно – ред.), так і йде. Навіть прискорюється. Щоб переконатися в цьому, достатньо під'їхати до Грубешова чи Дорогуська", – додає представник Oszukana Wieś Марцін Собчук.

Через це у вівторок фермери відновлять протести в селі Черничин біля прикордонного міста Грубешів і не виключають, що можуть влаштувати протести під час візиту Володимира Зеленського до Польщі в середу.

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"Варшаві варто переосмислити це питання. Якщо міністр (сільського господарства – ред.) хоче, щоб йому зіпсували візит до столиці в середу, ми можемо це організувати. Так само, як і приїзд українського президента. Тільки я не думаю, що річ в цьому. Є багато ідей, але про це ще рано говорити", – заявив Собчук.

Минулого тижня прем’єри Румунії та Польщі заявили, що Бухарест і Варшава попросять Європейську комісію розробити механізми, які допоможуть налагодити відстеження експорту зерна з України та уникнути демпінгу цін на шкоду місцевим фермерам.