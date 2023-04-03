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Польские фермеры угрожают сорвать визит Зеленского из-за украинского зерна

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 20:29

Фермеры в Польше, которые выступают против импорта украинского зерна в страну, заявили, что могут сорвать запланированный визит Владимира Зеленского, если власть не выполнит их требования.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации портала Interia.

Объединение польских фермеров Oszukana Wieś ("Обманутое село") на прошлой неделе заключило с правительством договоренность о выполнении 11 требований, в частности усиление пограничного контроля, компенсации и льготные кредиты.

Но в понедельник фермеры заявили, что ни один из пунктов так и не был выполнен.

"Значительная часть товаров едет дальше без проверки. В лучшем случае проверяется каждый второй вагон. Термин "техническая пшеница" был отвергнут, потому что он звучал плохо. Его оставили без названия. Мы видим, что ничего не изменилось. Зачем было министру (сельского хозяйства - ред.) давать надежду, врать людям?" - утверждает Веслав Гринь, соорганизатор фермерских протестов. 

"На границе как шло (украинское зерно - ред.), так и идет. Даже ускоряется. Чтобы убедиться в этом, достаточно подъехать в Грубешов или Дорогуск", - добавляет представитель Oszukana Wieś Марцин Собчук.

Поэтому во вторник фермеры возобновят протесты в селе Черничин возле приграничного города Грубешов и не исключают, что могут устроить протесты во время визита Владимира Зеленского в Польшу в среду.

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"Варшаве стоит переосмыслить этот вопрос. Если министр (сельского хозяйства - ред.) хочет, чтобы ему испортили визит в столицу в среду, мы можем это организовать. Так же, как и приезд украинского президента. Только я не думаю, что дело в этом. Есть много идей, но об этом еще рано говорить", - заявил Собчук.

На прошлой неделе премьеры Румынии и Польши заявили, что Бухарест и Варшава попросят Европейскую комиссию разработать механизмы, которые помогут наладить отслеживание экспорта зерна из Украины и избежать демпинга цен в ущерб местным фермерам.

Темы: ЗеленскийПольшазернопрезидент
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