Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польские фермеры угрожают сорвать визит Зеленского из-за украинского зерна

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 20:29

Фермеры в Польше, которые выступают против импорта украинского зерна в страну, заявили, что могут сорвать запланированный визит Владимира Зеленского, если власть не выполнит их требования.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации портала Interia.

Объединение польских фермеров Oszukana Wieś ("Обманутое село") на прошлой неделе заключило с правительством договоренность о выполнении 11 требований, в частности усиление пограничного контроля, компенсации и льготные кредиты.

Реклама:

Но в понедельник фермеры заявили, что ни один из пунктов так и не был выполнен.

"Значительная часть товаров едет дальше без проверки. В лучшем случае проверяется каждый второй вагон. Термин "техническая пшеница" был отвергнут, потому что он звучал плохо. Его оставили без названия. Мы видим, что ничего не изменилось. Зачем было министру (сельского хозяйства - ред.) давать надежду, врать людям?" - утверждает Веслав Гринь, соорганизатор фермерских протестов. 

"На границе как шло (украинское зерно - ред.), так и идет. Даже ускоряется. Чтобы убедиться в этом, достаточно подъехать в Грубешов или Дорогуск", - добавляет представитель Oszukana Wieś Марцин Собчук.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому во вторник фермеры возобновят протесты в селе Черничин возле приграничного города Грубешов и не исключают, что могут устроить протесты во время визита Владимира Зеленского в Польшу в среду.

"Варшаве стоит переосмыслить этот вопрос. Если министр (сельского хозяйства - ред.) хочет, чтобы ему испортили визит в столицу в среду, мы можем это организовать. Так же, как и приезд украинского президента. Только я не думаю, что дело в этом. Есть много идей, но об этом еще рано говорить", - заявил Собчук.

На прошлой неделе премьеры Румынии и Польши заявили, что Бухарест и Варшава попросят Европейскую комиссию разработать механизмы, которые помогут наладить отслеживание экспорта зерна из Украины и избежать демпинга цен в ущерб местным фермерам.

Темы: ЗеленскийПольшазернопрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фото, обновленоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
Все новости...
Реклама: