Білий дім: Битва за Бахмут триває, поважаємо рішення України тримати місто

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в понеділок заявив, що українська сторона продовжує "наполегливо боротись за Бахмут" на Донеччині всупереч твердженням російських пропагандистів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", він заявив на брифінгу в понеділок.

Представник Білого дому наголосив, що українські військові все ще перебувають у Бахмут, "тому місто не потрапило в руки росіян".

"Ми й раніше багато говорили про високий рівень втрат у Бахмуті і те, як група "Вагнера" продовжує просто кидати своїх новобранців, багато з яких колишні засуджені, просто в м'ясорубку. Тож така жорстокість, зусилля людської сили є досить приголомшливими, коли йдеться про те, скільки Росія кинула на це місто", – додав він.

Кірбі підкреслив, що Бахмут "має велике значення для українців, і ми, звичайно, поважаємо це та розуміємо", та додав, що відступ українських сил із Бахмута "не змінить динаміку бою під стратегічним кутом зору".

"Але, наскільки ми бачимо сьогодні, битва за Бахмут не закінчилася й українці не були відкинуті. І знову ж таки, (бої – ред.) продовжують бути досить жорстокими і досить близькими", – підкреслив речник Ради нацбезпеки США.

Коментар Кірбі з’явився після того, як напередодні засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин оприлюднив відео, на якому розповідає, що начебто над адмінбудівлею було піднято російський прапор, після чого "юридично" місто захоплене окупантами.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий після цього наголосив, що росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут на Донеччині, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої.