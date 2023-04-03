Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім: Битва за Бахмут триває, поважаємо рішення України тримати місто

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 21:22
Білий дім: Битва за Бахмут триває, поважаємо рішення України тримати місто
джо байден, Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в понеділок заявив, що українська сторона продовжує "наполегливо боротись за Бахмут" на Донеччині всупереч твердженням російських пропагандистів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", він заявив на брифінгу в понеділок.

Представник Білого дому наголосив, що українські військові все ще перебувають у Бахмут, "тому місто не потрапило в руки росіян".

"Ми й раніше багато говорили про високий рівень втрат у Бахмуті і те, як група "Вагнера" продовжує просто кидати своїх новобранців, багато з яких колишні засуджені, просто в м'ясорубку. Тож така жорстокість, зусилля людської сили є досить приголомшливими, коли йдеться про те, скільки Росія кинула на це місто", – додав він.

Кірбі підкреслив, що Бахмут "має велике значення для українців, і ми, звичайно, поважаємо це та розуміємо", та додав, що відступ українських сил із Бахмута "не змінить динаміку бою під стратегічним кутом зору".

"Але, наскільки ми бачимо сьогодні, битва за Бахмут не закінчилася й українці не були відкинуті. І знову ж таки, (бої – ред.) продовжують бути досить жорстокими і досить близькими", – підкреслив речник Ради нацбезпеки США.

Коментар Кірбі з’явився після того, як напередодні засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин оприлюднив відео, на якому розповідає, що начебто над адмінбудівлею було піднято російський прапор, після чого "юридично" місто захоплене окупантами.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий після цього наголосив, що росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут на Донеччині, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої.

Теми: СШАБахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

фотоУ Львові зносять самобуд УПЦ МП

фото, відео Журналісти знайшли "невелику хату" митрополита Павла на 580 квадратів

У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ

Міноборони Британії прогнозує нові звільнення топ-військових РФ через провали в Україні

В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів

Усі новини...
Генштаб: ЗСУ відбили близько пів сотні атак, в епіцентрі – три міста
Білий дім підтвердив підготовку чергового пакета військової допомоги Україні
Окупанти облаштували подвійну лінію окопів у Криму: супутникові знімки
Австралійський виробник поставить Україні сотню систем віддаленого контролю озброєння
Останні новини
14:20
Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО
14:20
Штутгартський музей прибрав підпис "російська художниця" в інформації про Олександру Екстер
14:20
Путін на зустрічі з Пушиліним визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ
14:17
Подоляк заявив, що Україна не збирається торгуватись з Росією щодо Криму
14:06
Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні
13:59
У КМДА підрахували кількість туристів у столиці за 2022 рік
13:58
Курс валют на 6 квітня: гривня слабне проти долара та євро
13:50
За бороду витягати не будемо, але рішення виконають – Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври
13:47
Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки
13:41
У Bayer розповіли деталі про 60 мільйонів євро інвестицій в Україну
Усі новини...
Реклама: