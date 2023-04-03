Окупанти облаштували подвійну лінію окопів у Криму: супутникові знімки

Російські військові облаштували подвійну лінію окопів на півночі окупованого Криму.

Джерело: Схеми із посиланням на супутникові знімки та заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького

Деталі: Супутникові знімки демонструють появу нових фортифікаційних споруд із двох боків від траси Е-105 та біля озера Сиваш, в районі пункту пропуску "Армянськ" та Перекопського валу.

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Село Філатівка, окупований Крим, фото 13 березня

"Схеми" повідомляють, що у листопаді минулого року лінію окопів уже було видно, її розгалужили до березня. Лінії з'єднані траншеями, а поміж ними облаштовані позиції військової техніки.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький наголосив, що найбільше Росія зміцнює саме північ Криму:

Пряма мова: "Інфраструктура підтримується у бойовій готовності: потужний сухопутний та авіаційний компонент, розташований на території Криму, бойові літаки – (їх) близько дев'яноста, це шістдесят, близько шістдесяти бойових гелікоптерів, що перебувають на території Криму.

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Було створено угруповання, оборонне угруповання, яке здійснює на сьогоднішній день заходи щодо обладнання фортифікаційних споруд, обладнання лінії оборони".

Що цьому передувало: