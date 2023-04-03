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Окупанти облаштували подвійну лінію окопів у Криму: супутникові знімки

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 19:19
Окупанти облаштували подвійну лінію окопів у Криму: супутникові знімки
Фото Maxar, Схеми

Російські військові облаштували подвійну лінію окопів на півночі окупованого Криму.

Джерело: Схеми із посиланням на супутникові знімки та заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького

Деталі: Супутникові знімки демонструють появу нових фортифікаційних споруд із двох боків від траси Е-105 та біля озера Сиваш, в районі пункту пропуску "Армянськ" та Перекопського валу.

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"Схеми" повідомляють, що у листопаді минулого року лінію окопів уже було видно, її розгалужили до березня. Лінії з'єднані траншеями, а поміж ними облаштовані позиції військової техніки.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький наголосив, що найбільше Росія зміцнює саме північ Криму:

Пряма мова: "Інфраструктура підтримується у бойовій готовності: потужний сухопутний та авіаційний компонент, розташований на території Криму, бойові літаки – (їх) близько дев'яноста, це шістдесят, близько шістдесяти бойових гелікоптерів, що перебувають на території Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Було створено угруповання, оборонне угруповання, яке здійснює на сьогоднішній день заходи щодо обладнання фортифікаційних споруд, обладнання лінії оборони".

 

Що цьому передувало: 

  • 24 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.
  • Призначений Росією "глава" Криму Сергій Аксьонов стверджує, що Україна не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації та формуванню оборони.

Теми: Кримбудівництвовійна
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