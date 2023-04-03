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Білий дім підтвердив підготовку чергового пакета військової допомоги Україні

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 19:40

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в понеділок підтвердив, що цього тижня Вашингтон може оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", Кірбі сказав у понеділок на брифінгу.

"Я думаю, ви побачите, що цього тижня з’явиться ще один (пакет допомоги – ред.). Не можу надати подробиць щодо часу, коли це станеться, але ми наполегливо працювали після попереднього пакету, щоб сформувати наступний, і він буде дуже-дуже скоро", – підкреслив представник Білого дому.

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Він також зауважив, що новий пакет за своїм вмістом відповідатиме тій допомозі США, яка надавалася протягом останніх тижнів, щодо постачання необхідного озброєння та боєприпасів для Збройних Сил України.

Окремо Кірбі прокоментував ситуацію на фронті, зазначивши, що з поліпшенням погодних умов на полі бою в Україні очікується нова динаміка зіткнень.

Як раніше повідомляли ЗМІ, новий пакет військової допомоги Україні може становити $2,6 мільярда, а до його складу увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги в розмірі 350 мільйонів доларів було оголошено 20 березня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії США оголосили про військову допомогу Україні на суму понад 30 мільярдів доларів.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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