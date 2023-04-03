Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нідерландах ув’язнили фігурантів справи про крадіжку на майже 15 млн євро з погонею

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 23:47

Вісім грабіжників, які викрали дорогоцінні метали на мільйони євро, а потім відкрили вогонь по поліцейських в Амстердамі у 2021 році, в понеділок були засуджені до ув'язнення терміном від двох до 15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Згідно з матеріалами слідства, 19 травня 2021 року в північному передмісті Амстердама грабіжники викрали дорогоцінних металів на суму в близько 14,5 мільйона євро з броньованого транспортного засобу.

Після цього почалась погоня поліцейських за грабіжниками, яка продовжилась аж до села під столицею Нідерландів. Стрілянина, як зазначив суд, викликала паніку серед поліцейських і представників громадськості.

П'ятеро грабіжників були спіймані в селі після перестрілки, ще троє були затримані пізніше. Один з учасників пограбування був застрелений поліцією. Імена фігурантів не розголошуються відповідно до законодавства Нідерландів про захист приватного життя.

39-річний чоловік, який стріляв у поліцейську машину з двома офіцерами під час погоні, був засуджений до 15 років, а його поплічник, причетний до стрілянини – на 12 років. Ще одному, 45-річному фігуранту присудили 15 років ув’язнення за "планування та координацію" пограбування.

П'ятеро інших грабіжників були засуджені до тюремного ув'язнення на строк від двох до десяти років.

ВІДЕО ДНЯ

Навіть після оголошення вироку правоохоронці не знають, де залишились понад чотири мільйони євро дорогоцінних металів.

На початку року стало відомо, що четверо із шести обвинувачених у пограбуванні музею коштовностей "Зелене склепіння" у східнонімецькому місті Дрезден у 2019 році пішли на угоду із судом і обвинуваченням, у результаті якої отримають менший строк ув’язнення.

Теми: Нідерландисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні

В Україні невдовзі випаде сніг і повернуться нічні морози

Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

фотоУ Львові зносять самобуд УПЦ МП

фото, відео Журналісти знайшли "невелику хату" митрополита Павла на 580 квадратів

У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ

Усі новини...
Нідерланди
Нідерланди виділяють Україні пакет допомоги на 274 млн євро
На базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба – звіт
Нідерланди передали Україні 11 собак-саперів
Останні новини
14:20
Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО
14:20
Штутгартський музей прибрав підпис "російська художниця" в інформації про Олександру Екстер
14:20
Путін на зустрічі з гауляйтерами з України визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ
14:17
Подоляк заявив, що Україна не збирається торгуватись з Росією щодо Криму
14:06
Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні
13:59
У КМДА підрахували кількість туристів у столиці за 2022 рік
13:58
Курс валют на 6 квітня: гривня слабне проти долара та євро
13:50
За бороду витягати не будемо, але рішення виконають – Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври
13:47
Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки
13:41
У Bayer розповіли деталі про 60 мільйонів євро інвестицій в Україну
Усі новини...
Реклама: