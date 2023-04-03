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У Нідерландах ув’язнили фігурантів справи про крадіжку на майже 15 млн євро з погонею

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 23:47

Вісім грабіжників, які викрали дорогоцінні метали на мільйони євро, а потім відкрили вогонь по поліцейських в Амстердамі у 2021 році, в понеділок були засуджені до ув'язнення терміном від двох до 15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Згідно з матеріалами слідства, 19 травня 2021 року в північному передмісті Амстердама грабіжники викрали дорогоцінних металів на суму в близько 14,5 мільйона євро з броньованого транспортного засобу.

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Після цього почалась погоня поліцейських за грабіжниками, яка продовжилась аж до села під столицею Нідерландів. Стрілянина, як зазначив суд, викликала паніку серед поліцейських і представників громадськості.

П'ятеро грабіжників були спіймані в селі після перестрілки, ще троє були затримані пізніше. Один з учасників пограбування був застрелений поліцією. Імена фігурантів не розголошуються відповідно до законодавства Нідерландів про захист приватного життя.

39-річний чоловік, який стріляв у поліцейську машину з двома офіцерами під час погоні, був засуджений до 15 років, а його поплічник, причетний до стрілянини – на 12 років. Ще одному, 45-річному фігуранту присудили 15 років ув’язнення за "планування та координацію" пограбування.

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П'ятеро інших грабіжників були засуджені до тюремного ув'язнення на строк від двох до десяти років.

Навіть після оголошення вироку правоохоронці не знають, де залишились понад чотири мільйони євро дорогоцінних металів.

На початку року стало відомо, що четверо із шести обвинувачених у пограбуванні музею коштовностей "Зелене склепіння" у східнонімецькому місті Дрезден у 2019 році пішли на угоду із судом і обвинуваченням, у результаті якої отримають менший строк ув’язнення.

Теми: Нідерландисуд
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