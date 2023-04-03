У Нідерландах ув’язнили фігурантів справи про крадіжку на майже 15 млн євро з погонею

Вісім грабіжників, які викрали дорогоцінні метали на мільйони євро, а потім відкрили вогонь по поліцейських в Амстердамі у 2021 році, в понеділок були засуджені до ув'язнення терміном від двох до 15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Згідно з матеріалами слідства, 19 травня 2021 року в північному передмісті Амстердама грабіжники викрали дорогоцінних металів на суму в близько 14,5 мільйона євро з броньованого транспортного засобу.

Після цього почалась погоня поліцейських за грабіжниками, яка продовжилась аж до села під столицею Нідерландів. Стрілянина, як зазначив суд, викликала паніку серед поліцейських і представників громадськості.

П'ятеро грабіжників були спіймані в селі після перестрілки, ще троє були затримані пізніше. Один з учасників пограбування був застрелений поліцією. Імена фігурантів не розголошуються відповідно до законодавства Нідерландів про захист приватного життя.

39-річний чоловік, який стріляв у поліцейську машину з двома офіцерами під час погоні, був засуджений до 15 років, а його поплічник, причетний до стрілянини – на 12 років. Ще одному, 45-річному фігуранту присудили 15 років ув’язнення за "планування та координацію" пограбування.

П'ятеро інших грабіжників були засуджені до тюремного ув'язнення на строк від двох до десяти років.

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Навіть після оголошення вироку правоохоронці не знають, де залишились понад чотири мільйони євро дорогоцінних металів.

На початку року стало відомо, що четверо із шести обвинувачених у пограбуванні музею коштовностей "Зелене склепіння" у східнонімецькому місті Дрезден у 2019 році пішли на угоду із судом і обвинуваченням, у результаті якої отримають менший строк ув’язнення.