В Нидерландах посадили фигурантов дела о краже на почти 15 млн евро с погоней

Восемь грабителей, которые похитили драгоценные металлы на миллионы евро, а затем открыли огонь по полицейским в Амстердаме в 2021 году, в понедельник были приговорены к заключению сроком от двух до 15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Согласно материалам следствия, 19 мая 2021 года в северном пригороде Амстердама грабители похитили драгоценных металлов на сумму в около 14,5 миллиона евро из бронированного транспортного средства.

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После этого началась погоня полицейских за грабителями, которая продолжилась вплоть до деревни под столицей Нидерландов. Стрельба, как отметил суд, вызвала панику среди полицейских и представителей общественности.

Пятеро грабителей были пойманы в деревне после перестрелки, еще трое были задержаны позже. Один из участников ограбления был застрелен полицией. Имена фигурантов не разглашаются в соответствии с законодательством Нидерландов о защите частной жизни.

39-летний мужчина, который стрелял в полицейскую машину с двумя офицерами во время погони, был приговорен к 15 годам, а его приспешник, причастный к стрельбе - на 12 лет. Еще одному, 45-летнему фигуранту присудили 15 лет заключения за "планирование и координацию" ограбления.

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Пятеро других грабителей были приговорены к тюремному заключению на срок от двух до десяти лет.

Даже после оглашения приговора правоохранители не знают, где остались более четырех миллионов евро драгоценных металлов.

В начале года стало известно, что четверо из шести обвиняемых в ограблении музея драгоценностей "Зеленый свод" в восточногерманском городе Дрезден в 2019 году пошли на сделку с судом и обвинением, в результате которой получат меньший срок заключения.