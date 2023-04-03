В Нидерландах посадили фигурантов дела о краже на почти 15 млн евро с погоней

Восемь грабителей, которые похитили драгоценные металлы на миллионы евро, а затем открыли огонь по полицейским в Амстердаме в 2021 году, в понедельник были приговорены к заключению сроком от двух до 15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Согласно материалам следствия, 19 мая 2021 года в северном пригороде Амстердама грабители похитили драгоценных металлов на сумму в около 14,5 миллиона евро из бронированного транспортного средства.

После этого началась погоня полицейских за грабителями, которая продолжилась вплоть до деревни под столицей Нидерландов. Стрельба, как отметил суд, вызвала панику среди полицейских и представителей общественности.

Пятеро грабителей были пойманы в деревне после перестрелки, еще трое были задержаны позже. Один из участников ограбления был застрелен полицией. Имена фигурантов не разглашаются в соответствии с законодательством Нидерландов о защите частной жизни.

39-летний мужчина, который стрелял в полицейскую машину с двумя офицерами во время погони, был приговорен к 15 годам, а его приспешник, причастный к стрельбе - на 12 лет. Еще одному, 45-летнему фигуранту присудили 15 лет заключения за "планирование и координацию" ограбления.

Пятеро других грабителей были приговорены к тюремному заключению на срок от двух до десяти лет.

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Даже после оглашения приговора правоохранители не знают, где остались более четырех миллионов евро драгоценных металлов.

В начале года стало известно, что четверо из шести обвиняемых в ограблении музея драгоценностей "Зеленый свод" в восточногерманском городе Дрезден в 2019 году пошли на сделку с судом и обвинением, в результате которой получат меньший срок заключения.