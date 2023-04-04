Окупанти знищили гімназію в Оріхові на Запоріжжі
Російські загарбники обстріляли Запорізьку область і знищили двоповерхову гімназію в Оріхові 3 квітня.
Джерело: Головне управління ДСНС у Запорізькій області у Facebook
Дослівно ДСНС: "3 квітня ворог здійснив авіаційний удар по одному з населених пунктів Пологівського району. У результаті цього сталося пошкодження двох корпусів навчального закладу та зруйновано тепловий перехід між спорудами з подальшим загоранням на загальній площі 100 кв.м.
Пізніше ворог завдав повторного удару, який повністю зруйнував двоповерховий корпус гімназії".
Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки загорілися уламки будівлі на площі 100 кв.м.
Рятувальники, які прибули на місце, оперативно загасили пожежу.
Жертв та постраждалих немає.
ЗМІ повідомляють, що йдеться про гімназію в Оріхові.