Окупанти знищили гімназію в Оріхові на Запоріжжі

Тут і далі фото ДСНС

Російські загарбники обстріляли Запорізьку область і знищили двоповерхову гімназію в Оріхові 3 квітня.

Джерело: Головне управління ДСНС у Запорізькій області у Facebook

Дослівно ДСНС: "3 квітня ворог здійснив авіаційний удар по одному з населених пунктів Пологівського району. У результаті цього сталося пошкодження двох корпусів навчального закладу та зруйновано тепловий перехід між спорудами з подальшим загоранням на загальній площі 100 кв.м.

Пізніше ворог завдав повторного удару, який повністю зруйнував двоповерховий корпус гімназії".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки загорілися уламки будівлі на площі 100 кв.м.

Рятувальники, які прибули на місце, оперативно загасили пожежу.

Жертв та постраждалих немає.

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ЗМІ повідомляють, що йдеться про гімназію в Оріхові.