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Окупанти знищили гімназію в Оріхові на Запоріжжі

Ірина БалачукВівторок, 4 квітня 2023, 11:39
Окупанти знищили гімназію в Оріхові на Запоріжжі
Тут і далі фото ДСНС

Російські загарбники обстріляли Запорізьку область і знищили двоповерхову гімназію в Оріхові 3 квітня.

Джерело: Головне управління ДСНС у Запорізькій області у Facebook

Дослівно ДСНС: "3 квітня ворог здійснив авіаційний удар по одному з населених пунктів Пологівського району. У результаті цього сталося пошкодження двох корпусів навчального закладу та зруйновано тепловий перехід між спорудами з подальшим загоранням на загальній площі 100 кв.м. 

Пізніше ворог завдав повторного удару, який повністю зруйнував двоповерховий корпус гімназії". 

 

Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки загорілися уламки будівлі на площі 100 кв.м. 

 

Рятувальники, які прибули на місце, оперативно загасили пожежу. 

 

Жертв та постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

ЗМІ повідомляють, що йдеться про гімназію в Оріхові.

Теми: Запорізька областьвійнаосвіта
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