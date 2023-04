США заявили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ, що планував теракти у Європі

Сполучені Штати оголосили про ліквідацію у Сирії одного з керівників терористичної організації "Ісламська держава", який готував теракти у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувало Центральне командування армії США.

"Сили Центрального командування армії США завдали одностороннього удару в Сирії, знищивши Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі, особу з вищого керівництва ІДІЛ, 3 квітня", - йдеться у ній.

CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee