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США заявили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ, що планував теракти у Європі

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 12:07
США заявили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ, що планував теракти у Європі
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Сполучені Штати оголосили про ліквідацію у Сирії одного з керівників терористичної організації "Ісламська держава", який готував теракти у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувало Центральне командування армії США. 

"Сили Центрального командування армії США завдали одностороннього удару в Сирії, знищивши Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі, особу з вищого керівництва ІДІЛ, 3 квітня", - йдеться у ній. 

Як зазначають, цивільні під час цієї операції не постраждали.

У комюніке додають, що ліквідованого терориста вважають відповідальним за планування терористичних актів у Європі. Також аль-Джабурі розбудовував управлінську структуру ІДІЛ. 

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"Смерть Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі тимчасово ускладнить спроможність організації готувати атаки за кордоном", - зазначають у заяві. 

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в ІДІЛ заявили про другу за рік загибель свого лідера. Його попередник підірвав себе й оточення під час американської антитерористичної операції в Сирії в лютому. 

Очільник організації з 2014 року Абу Бакр аль-Багдаді був убитий у 2019 році у результаті антитерористичної операції США.

Теми: СШАтероризм
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