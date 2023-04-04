США заявили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ, що планував теракти у Європі

Сполучені Штати оголосили про ліквідацію у Сирії одного з керівників терористичної організації "Ісламська держава", який готував теракти у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувало Центральне командування армії США.

"Сили Центрального командування армії США завдали одностороннього удару в Сирії, знищивши Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі, особу з вищого керівництва ІДІЛ, 3 квітня", - йдеться у ній.

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CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 4, 2023

Як зазначають, цивільні під час цієї операції не постраждали.

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У комюніке додають, що ліквідованого терориста вважають відповідальним за планування терористичних актів у Європі. Також аль-Джабурі розбудовував управлінську структуру ІДІЛ.

"Смерть Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі тимчасово ускладнить спроможність організації готувати атаки за кордоном", - зазначають у заяві.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в ІДІЛ заявили про другу за рік загибель свого лідера. Його попередник підірвав себе й оточення під час американської антитерористичної операції в Сирії в лютому.

Очільник організації з 2014 року Абу Бакр аль-Багдаді був убитий у 2019 році у результаті антитерористичної операції США.