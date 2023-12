США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ, планировавшего теракты в Европе

Соединенные Штаты объявили о ликвидации в Сирии одного из руководителей террористической организации "Исламское государство", который готовил теракты в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовало Центральное командование армии США.

"Силы Центрального командования армии США нанесли односторонний удар в Сирии, уничтожив Халида Аида Ахмада аль-Джабури, представителя высшего руководства ИГИЛ, 3 апреля", - говорится в нем.

Реклама:

CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee