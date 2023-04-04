США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ, планировавшего теракты в Европе

Соединенные Штаты объявили о ликвидации в Сирии одного из руководителей террористической организации "Исламское государство", который готовил теракты в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовало Центральное командование армии США.

"Силы Центрального командования армии США нанесли односторонний удар в Сирии, уничтожив Халида Аида Ахмада аль-Джабури, представителя высшего руководства ИГИЛ, 3 апреля", - говорится в нем.

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CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 4, 2023

Как отмечается, гражданские лица во время операции не пострадали.

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В коммюнике добавляют, что его считают ответственным за планирование террористических актов в Европе. Также аль-Джабури развивал управленческую структуру ИГИЛ.

"Смерть Халида Аида Ахмада аль-Джабури временно усложнит способность организации готовить атаки за рубежом", - отмечается в заявлении.

Напомним, в ноябре 2022 года в ИГИЛ заявили о второй за год гибели своего лидера. Предшественник аль-Джабури подорвал себя и окружение во время американской антитеррористической операции в Сирии в феврале.

Глава организации с 2014 года Абу Бакр аль-Багдади был убит в 2019 году в результате антитеррористической операции США.