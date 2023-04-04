Литва пропонує ЄС санкції проти "Росатома" з винятками для Угорщини – ЗМІ

Литва пропонує ЄС варіант санкцій проти російської ядерної енергетики, який передбачає винятки для Угорщини і дворічний перехідний період для поетапної відмови від існуючих контрактів у державах Євросоюзу.

Із пропозицією Литви, як пише "Європейська правда", ознайомилось агентство Reuters.

"Запропоновано запровадити індивідуальні обмежувальні заходи для "Росатома"... Крім того, доцільно запровадити послаблення, на підставі якого операції, контракти або інші угоди, укладені з "Росатомом", можуть продовжувати виконуватися протягом фіксованого періоду, що дозволить державам-членам Європейського Союзу завершити виконання цих контрактів або інших угод", - йдеться в політичній пропозиції від 17 березня, яка наразі не була оприлюднена.

Документ пропонує встановити цей період терміном на два роки.

ЄС запровадив 10 пакетів санкцій проти Росії з моменту її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але під санкції досі не потрапила російська ядерна енергетика.

Угорщина, де "Росатом" має намір розширити атомну електростанцію "Пакш", пообіцяла виступити проти будь-яких обмежень щодо російської ядерної енергетики.

Литовська ідея є спробою вирішити цю проблему та пропонує Будапешту конкретні винятки для АЕС "Пакш" терміном до дев'яти років.

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В цілому санкції, які запропонувала Литва, мають на меті заборонити нові інвестиції в російський сектор цивільної ядерної енергетики, не дозволити укладати нові угоди про співпрацю з "Росатомом" і припинити імпорт збагаченого урану з Росії, з винятками для Франції та інших країн, які мають чинні контракти з РФ.

Водночас Угорщина неодноразово наголошувала, що накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, які стосуються ядерної енергетики.

Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів розмову з віцепрем’єром РФ з енергетичних питань Александром Новаком, за підсумками якої підтвердив опозицію санкціям про ядерної енергетики.