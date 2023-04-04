Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва пропонує ЄС санкції проти "Росатома" з винятками для Угорщини – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 15:52
Литва пропонує ЄС санкції проти Росатома з винятками для Угорщини – ЗМІ
ілюстративне фото

Литва пропонує ЄС варіант санкцій проти російської ядерної енергетики, який передбачає винятки для Угорщини і дворічний перехідний період для поетапної відмови від існуючих контрактів у державах Євросоюзу.

Із пропозицією Литви, як пише "Європейська правда", ознайомилось агентство Reuters.

"Запропоновано запровадити індивідуальні обмежувальні заходи для "Росатома"... Крім того, доцільно запровадити послаблення, на підставі якого операції, контракти або інші угоди, укладені з "Росатомом", можуть продовжувати виконуватися протягом фіксованого періоду, що дозволить державам-членам Європейського Союзу завершити виконання цих контрактів або інших угод", - йдеться в політичній пропозиції від 17 березня, яка наразі не була оприлюднена.

Реклама:

Документ пропонує встановити цей період терміном на два роки.

ЄС запровадив 10 пакетів санкцій проти Росії з моменту її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але під санкції досі не потрапила російська ядерна енергетика.

Угорщина, де "Росатом" має намір розширити атомну електростанцію "Пакш", пообіцяла виступити проти будь-яких обмежень щодо російської ядерної енергетики.

ВІДЕО ДНЯ

Литовська ідея є спробою вирішити цю проблему та пропонує Будапешту конкретні винятки для АЕС "Пакш" терміном до дев'яти років.

В цілому санкції, які запропонувала Литва, мають на меті заборонити нові інвестиції в російський сектор цивільної ядерної енергетики, не дозволити укладати нові угоди про співпрацю з "Росатомом" і припинити імпорт збагаченого урану з Росії, з винятками для Франції та інших країн, які мають чинні контракти з РФ.

Водночас Угорщина неодноразово наголошувала, що накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, які стосуються ядерної енергетики.

Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів розмову з віцепрем’єром РФ з енергетичних питань Александром Новаком, за підсумками якої підтвердив опозицію санкціям про ядерної енергетики.

Теми: санкціїЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
санкції
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Останні новини
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
Усі новини...
Реклама: