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Міністр оборони Британії: "Нехай Фінляндія стане Путіну уроком"

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 18:14

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, а також очільники британських міністерств закордонних справ та оборони привітали вступ Фінляндії в Північноатлантичний Альянс у вівторок.

Як повідомляє "Європейська правда", їхні заяви наводить агенція PA Media.

За словами Сунака, день вступу Фінляндії в НАТО став історичним для них обох, оскільки "зробив Альяс сильнішим, а кожному з нас дав більше безпеки".

"Тепер усім членам НАТО потрібно зробити кроки, необхідні для прийняття Швеції, щоб ми могли бути разом як єдиний Альянс на захисті свободи в Європі і в усьому світі", – підкреслив він.

Очільник Форин-офісу Джеймс Клеверлі, який перебував у штаб-квартирі НАТО під час церемонії прийняття Фінляндії, назвав це "прямим результатом агресії Владіміра Путіна і його незаконного вторгнення в Україну".

"Росія думала, що її агресія розділить нас. Натомість ми стали ще тісніше пов'язані разом, рішуче захищаючи принципи свободи й верховенства права", – наголосив британський міністр закордонних справ. 

Своєю чергою міністр оборони Бен Воллес висловив побажання, щоб "Фінляндія стала уроком для президента Путіна". "Фінляндія вирішила приєднатися до Альянсу за власним бажанням. Свобода вибору альянсів як суверенної держави є справою її громадян і лише її громадян", – наголосив Воллес.

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Як відомо, у вівторок Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Вступ Фінляндії у НАТО ознаменує кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році та зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни. Нещодавнє вторгнення Росії до України спонукало фінів шукати безпеки під егідою угоди про колективну оборону НАТО.

Приєднання Фінляндії приблизно вдвічі збільшує довжину кордону НАТО з Росією.

Теми: Велика БританіяФінляндіяПутін
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