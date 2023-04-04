Министр обороны Британии: "Пусть Финляндия станет Путину уроком"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также руководители британских министерств иностранных дел и обороны приветствовали вступление Финляндии в Североатлантический Альянс во вторник.

Как сообщает "Европейская правда", их заявления приводит агентство PA Media.

По словам Сунака, день вступления Финляндии в НАТО стал историческим для них обоих, поскольку "сделал Альяс сильнее, а каждому из нас дал больше безопасности".

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"Теперь всем членам НАТО нужно сделать шаги, необходимые для принятия Швеции, чтобы мы могли быть вместе как единый Альянс на защите свободы в Европе и во всем мире", - подчеркнул он.

Глава Форин-офиса Джеймс Клеверли, который находился в штаб-квартире НАТО во время церемонии принятия Финляндии, назвал это "прямым результатом агрессии Владимира Путина и его незаконного вторжения в Украину".

"Россия думала, что ее агрессия разделит нас. Вместо этого мы стали еще теснее связаны вместе, решительно защищая принципы свободы и верховенства права", - подчеркнул британский министр иностранных дел.

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В свою очередь министр обороны Бен Уоллес выразил пожелание, чтобы "Финляндия стала уроком для президента Путина". "Финляндия решила присоединиться к Альянсу по собственному желанию. Свобода выбора альянсов как суверенного государства является делом ее граждан и только ее граждан", - подчеркнул Уоллес.

Как известно, во вторник Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.

Вступление Финляндии в НАТО ознаменует конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством с обретения независимости в 1917 году и подверглась вооруженной агрессии СССР в начале Второй мировой войны. Недавнее вторжение России в Украину побудило финнов искать безопасности под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО.

Присоединение Финляндии примерно вдвое увеличивает протяженность границы НАТО с Россией.