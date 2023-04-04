Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Британии: "Пусть Финляндия станет Путину уроком"

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 18:14

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также руководители британских министерств иностранных дел и обороны приветствовали вступление Финляндии в Североатлантический Альянс во вторник.

Как сообщает "Европейская правда", их заявления приводит агентство PA Media.

По словам Сунака, день вступления Финляндии в НАТО стал историческим для них обоих, поскольку "сделал Альяс сильнее, а каждому из нас дал больше безопасности".

"Теперь всем членам НАТО нужно сделать шаги, необходимые для принятия Швеции, чтобы мы могли быть вместе как единый Альянс на защите свободы в Европе и во всем мире", - подчеркнул он.

Глава Форин-офиса Джеймс Клеверли, который находился в штаб-квартире НАТО во время церемонии принятия Финляндии, назвал это "прямым результатом агрессии Владимира Путина и его незаконного вторжения в Украину".

"Россия думала, что ее агрессия разделит нас. Вместо этого мы стали еще теснее связаны вместе, решительно защищая принципы свободы и верховенства права", - подчеркнул британский министр иностранных дел. 

В свою очередь министр обороны Бен Уоллес выразил пожелание, чтобы "Финляндия стала уроком для президента Путина". "Финляндия решила присоединиться к Альянсу по собственному желанию. Свобода выбора альянсов как суверенного государства является делом ее граждан и только ее граждан", - подчеркнул Уоллес.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, во вторник Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.

Вступление Финляндии в НАТО ознаменует конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством с обретения независимости в 1917 году и подверглась вооруженной агрессии СССР в начале Второй мировой войны. Недавнее вторжение России в Украину побудило финнов искать безопасности под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО. 

Присоединение Финляндии примерно вдвое увеличивает протяженность границы НАТО с Россией.

Темы: ВеликобританияФинляндияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat

фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки

видеоВ Ужгороде сожгли автомобиль секретаря горсовета

Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная

Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху

видеоВоздушные силы впервые показали работу NASAMS

Все новости...
Великобритания
Британия сняла с Фридмана часть обвинений в ходе расследования – FT
Минобороны РФ восстанавливает репутацию бригады, ставшей синонимом неудач в Украине – британская разведка
Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ AS90 в Британии
Последние новости
00:27
Россияне ударили по Сумской области из минометов и АГС
23:29
Секретные документы США по Украине могли быть опубликованы еще зимой – Bellingcat
22:43
По меньшей мере четыре человека погибли во время схода лавины во французских Альпах
22:13
фото, видеоВ Каменце-Подольском возле собора произошли столкновения, сторонники ПЦУ ставят палатки
21:42
Зеленский: РФ провела Вербное воскресенье, убив мужчину и ребенка в Запорожье
21:11
США должны были жестче преследовать нарушителей санкций против РФ с 2014 года – Politico
20:37
"Встать на ноги возможно в самой сложной ситуации". История переселенцев из Донбасса
20:12
В районе Марьинки и Авдеевки россияне ежедневно теряют около двух рот – Силы обороны
20:00
Макрон предостерег от увеличения зависимости Европы от США
19:36
Россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области: двое раненых
Все новости...
Реклама: