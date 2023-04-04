Обраний президент Чорногорії заявив, що слідуватиме політиці ЄС щодо Росії

Обраний президент Чорногорії Якоб Мілатович обіцяє прискорити шлях країни до членства в Європейському Союзі та дотримуватися політики союзу щодо Росії через вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press, пише "Європейська правда".

Мілатович заявив, що одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів Чорногорії і його як нового президента країни буде прискорення вступу країни до ЄС.

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"Щоб Чорногорія, сподіваюся, стала наступним членом ЄС протягом наступних п’яти років мого мандату", - сказав він.

Мілатович сказав, що його попередник Міло Джуканович "справді є символом режиму, який правив країною за допомогою організованої злочинності та корупції".

"Ці три речі: значний економічний спад, організована злочинність і корупція, а також дуже повільна європейська інтеграція - є символами режиму (Джукановича - ред.)", – сказав він.

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Водночас Мілатович каже, що виступатиме за зміцнення зв'язків із Сербією та іншими балканськими сусідами.

Відносини між Сербією та Чорногорією погіршилися після того, як Джуканович вивів країну з союзу з Сербією в 2006 році, а потім привів до членства в НАТО в 2017 році. Під час виборчої кампанії Джуканович заявляв, що виборці обирають між членством в ЄС або приєднанням до "сербського миру" – аналогія з "русскім миром".

Мілатович заявив, що спробує налагодити відносини з Сербією, а також із іншими сусідніми балканськими державами.

"Я вважаю, що майбутнє всіх країн Західних Балкан — у ЄС, і я думаю, що Чорногорія може стати першою країною, яка вступить до ЄС", — сказав він, маючи на увазі сусідні Сербію, Північну Македонію, Боснію та Албанію.

Що стосується відносин з Росією, Мілатович нагадав, що "Чорногорія рішуче, на 100% проводить зовнішню політику ЄС, і так воно й буде".

"Тож повноцінна політика ЄС — це саме та політика, яку Чорногорія повинна здійснювати в майбутньому, і це особливо важливо зараз, коли йдеться про російську агресію проти України. Немає нікого в Європі та, очевидно, в Чорногорії, хто може підтримати вторгнення однієї країни в іншу суверенну країну", - сказав він.

Нагадаємо, опозиційний кандидат Якоб Мілатович отримав підтримку понад 60% чорногорських виборців у другому турі президентських виборів 2 квітня.

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