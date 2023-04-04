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Росія образилась на французького посла за правду про Бучу

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 23:21

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок увечері викликало тимчасового повіреного у справах Франції Джея Дармадікарі, якому висловило протест через заяву французького посольства про звірства російських військ у Бучі.

Про це, як пише "Європейська правда"повідомило російське МЗС.

Москва висловила Дармадікарі протест через повідомлення в соцмережах посольства Франції про "звірства, скоєні російськими збройними силами в Бучі та інших українських містах".

Зазначимо, що йдеться не про заяву власне посольства, а репост із російськомовного акаунта міністерства закордонних справ Франції – інших заяв про звірства російських військових знайти в соцмережах диппредставництва за останній час не вдалось.

МЗС Росії висловило протест французькому дипломату через "категоричну неприйнятність ні на чому не ґрунтованих, неправдивих звинувачень на адресу" російських військовослужбовців, паралельно звинувативши Париж у військовій допомозі Києву, чим він "робить усе можливе для затягування бойових дій".

Також у повідомленні російського відомства стверджується, що досі немає доказів скоєння Росією воєнних злочинів у Бучі, хоча за рік розслідування навіть були встановлені особи російських військових, причетних до них.

Раніше в неділю очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Бучанська різанина була навмисним злочином РФ. А британська посол заявила, що згвалтування стало зброєю російської армії, яку застосували свідомо.

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Теми: РосіяБучавоєнні злочиниФранція
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