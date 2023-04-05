Російські війська продовжують завдавати удари по Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях, у Старобільську на Луганщині заселяються в порожні житла.

Джерело: зведені дані обласних військових адміністрацій щодо ситуації станом на 09:00 середи 5 квітня

Деталі: На Луганщині південніше Кремінної росіяни минулої доби безуспішно намагалися атакувати. Ворожих обстрілів упродовж доби зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Діброва, Білогорівка.

"Окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло громадян України. Так, у Старобільську вони використовують представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Це відбувається під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників", – заявляє ОВА.

У Сватовому колаборанти теж випитують у сусідів про місце перебування господарів порожніх будинків: куди виїхали та як були налаштовані, додає ОВА у Telegram.

Також почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.

На Донеччині за минулу добу ворог здійснив 24 обстріли.

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Постраждали населені пункти: Гірник, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Авдіївка, смт Велика Новосілка, с. Карлівка, с. Ласточкине, с.Плещіївка, смт Очеретине, Бахмут, Костянтинівка, Миколаївка.

Пошкоджено 37 об’єктів, з яких 22 – житлові будинок (в тому числі 10 – багатоквартирних), школа, 2 лікарні, 2 магазини, господарська споруда, гараж, 4 цивільних автомобіля, кафе, СТО, автомийка.

За добу по області: 4 загиблих, 11 поранених.

Херсонщина: за минулу добу по області противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, танків та артилерії. Троє людей дістали поранення.

Миколаївська область: 4 квітня ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади.

Запорізька область: ​​за минулу добу окупанти здійснили 104 обстріли цивільної інфраструктури у 19 населених пунктах: Гуляйполе, Полтавка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Малинівка, Новопавлівка, Ольгівське, Єгорівка, Лугівське, Кам'янське, Малі Щербаки, Плавні.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування.

Пункт пропуску на вільну територію досі не працює: окупанти не дають можливості проводити евакуацію мирного населення із захоплених територій – додає ОВА у Telegram.

Дніпропетровська область: у вівторок були обстріли Нікопольського району. Минулося без жертв, проте є руйнування. По Марганецькій громаді агресор цілив тричі. Ворожа артилерія понівечила 5 приватних будинків, побито господарські споруди, обірвана лінія електропередач.

Харківська область: на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе. У вівторок вдень із артилерії обстріляно с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено 2 житлових будинки, гараж та приватний автомобіль.

Внаслідок обстрілів с. Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок.

Чернігівщина: 4 квітня – ракетний удар (із СУ-35 запущено ракети) по с.Печенюги Новгород-Сіверського району. Вибуховою хвилею пошкоджено 16 споруд в 7 домогосподарствах та Печенюгівську школу. Одна лбдина дістала поранення.

Сумщина: впродовж вівторка росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської.

У Краснопільській громаді поранення отримала одна людина. Пошкоджено торгівельний заклад. Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів – 49 прильотів, АГС – 58 пострілів.

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл, внаслідок якого пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач.