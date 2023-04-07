Посол розповів про сподівання України від проміжної оцінки ЄС щодо "кандидатських критеріїв"

Законодавчу роботу з виконання семи "кандидатських рекомендацій" Європейської комісії можна вважати завершеною і Україна розраховує на позитивну проміжну оцінкувиконаних завдань з боку ЄС.

Про це розповів посол України в ЄС Всеволод Ченцов у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"У тому, що стосується законодавчої складової цього процесу, роботу з виконання семи рекомендацій Європейської комісії, в принципі, можна вважати завершеною", - сказав Ченцов.

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За його словами, у цьому контексті є конкретні досягнення, зокрема, успішне призначення ключових посадових осіб.

"Це стосується і керівництва НАБУ, і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто з моменту представлення Україні цих рекомендацій відповідні процеси були значно прискорені", - пояснив Ченцов.

Він додав, що сьогодні відбувається "тонкий тюнінг" відповідних рішень у процесі координації та консультацій з Європейською комісією, яка готує проміжну оцінку, і з державами-членами ЄС.

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"Ми розраховуємо на те, що весняна, або проміжна усна оцінка буде позитивною, у нас є всі шанси, що така оцінка буде високою. Можливо, також будуть надані рекомендації, щоб остаточно охопити всі речі, які потребують доопрацювання", - додав Ченцов.

Мета України - щоб у щорічному звіті, який буде представлений восени, Європейська комісія могла остаточно рекомендувати Раді ЄС перейти до початку переговорів про членство в ЄС, зазначив посол.

"Ми сподіваємося, що таке рішення буде ухвалене до кінця цього року. Щоби вже з початку наступного року ми могли приступити до практичної роботи", - сказав дипломат.

Раніше в уряді заявили, що Україна веде двосторонні переговори з країнами ЄС для оптимізації реформ та переконання держав-членів у необхідності розпочати переговори про вступ цього року.

В лютому цього року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що уряд для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ініціює самоаудит національного законодавства на відповідність європейському.