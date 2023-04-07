Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол розповів про сподівання України від проміжної оцінки ЄС щодо "кандидатських критеріїв"

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 14:23

Законодавчу роботу з виконання семи "кандидатських рекомендацій" Європейської комісії можна вважати завершеною і Україна розраховує на позитивну проміжну оцінкувиконаних завдань з боку ЄС.

Про це розповів посол України в ЄС Всеволод Ченцов у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"У тому, що стосується законодавчої складової цього процесу, роботу з виконання семи рекомендацій Європейської комісії, в принципі, можна вважати завершеною", - сказав Ченцов.

За його словами, у цьому контексті є конкретні досягнення, зокрема, успішне призначення ключових посадових осіб. 

"Це стосується і керівництва НАБУ, і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто з моменту представлення Україні цих рекомендацій відповідні процеси були значно прискорені", - пояснив Ченцов.

Він додав, що сьогодні відбувається "тонкий тюнінг" відповідних рішень у процесі координації та консультацій з Європейською комісією, яка готує проміжну оцінку, і з державами-членами ЄС.

"Ми розраховуємо на те, що весняна, або проміжна усна оцінка буде позитивною, у нас є всі шанси, що така оцінка буде високою. Можливо, також будуть надані рекомендації, щоб остаточно охопити всі речі, які потребують доопрацювання", - додав Ченцов.

ВІДЕО ДНЯ

Мета України - щоб у щорічному звіті, який буде представлений восени, Європейська комісія могла остаточно рекомендувати Раді ЄС перейти до початку переговорів про членство в ЄС, зазначив посол.

"Ми сподіваємося, що таке рішення буде ухвалене до кінця цього року. Щоби вже з початку наступного року ми могли приступити до практичної роботи", - сказав дипломат.

Раніше в уряді заявили, що Україна веде двосторонні переговори з країнами ЄС для оптимізації реформ та переконання держав-членів у необхідності розпочати переговори про вступ цього року.

В лютому цього року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що уряд для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ініціює самоаудит національного законодавства на відповідність європейському.

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
ЄС
Боррель відвідає Китай 13-15 квітня
Інтенсивність ворожих обстрілів у березні зросла – ДПСУ
У ЄС не можуть домовитись, як витратити 1 млрд євро на боєприпаси для України – ЗМІ
Останні новини
22:17
Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА
22:16
Візит Путіна в Туреччину наразі не планується – голова МЗС
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
Усі новини...
Реклама: