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У Литві пропонують зобов'язати публічних діячів декларувати зв'язки з РФ і Білоруссю

"Європейська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 21:40

Голова комітету з національної безпеки та оборони парламенту Литви Лаурінас Кащюнас пропонує зобов'язати литовських публічних осіб декларувати зв'язки з Росією і Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Поправки до закону про декларацію публічних та особистих інтересів Кащюнас зареєстрував у п’ятницю. Їхня мета - спонукати публічних діячів у Литві відмовитися від бізнес-відносин із Росією та Білоруссю.

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Депутат пов'язав свою ініціативу з війною, яка триває в Україні, і порушив питання, чи не є економічні зв'язки з Росією і Білоруссю підтримкою економік цих авторитарних країн.

"Відповідальність за війну Росії в Україні лежить і на Білорусі. Росія з початку війни використовує територію Білорусі, розміщує там своїх військових", – пояснив політик.

Якщо пропозицію Кащюнаса ухвалять, то особи, які декларують публічні та особисті інтереси, муситимуть зазначати інформацію про діяльність пов’язаних із ними юридичних осіб у Росії або Білорусі, а також контакти з юридичними й фізичними особами в цих країнах.

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До таких публічних осіб, згідно з литовським законодавством, належать політики, службовці, судді, розвідники, військові, глави державних і муніципальних компаній та їхні заступники та інші.

Раніше цього тижня литовський Сейм у вівторок ухвалив законопроєкт про санкції щодо громадян Росії та Білорусі, який, серед іншого, запроваджує обмеження на придбання росіянами нерухомості в країні.

Теми: ЛитваРосіяБілорусь
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