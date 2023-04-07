В Литве предлагают обязать публичных деятелей декларировать связи с РФ и Беларусью

Глава комитета по национальной безопасности и обороне парламента Литвы Лауринас Кащюнас предлагает обязать литовских публичных лиц декларировать связи с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Поправки к закону о декларации публичных и личных интересов Кащюнас зарегистрировал в пятницу. Их цель - побудить публичных деятелей в Литве отказаться от бизнес-отношений с Россией и Беларусью.

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Депутат связал свою инициативу с войной, которая продолжается в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран.

"Ответственность за войну России в Украине лежит и на Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных", - пояснил политик.

Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, должны будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.

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К таким публичным лицам, согласно литовскому законодательству, относятся политики, служащие, судьи, разведчики, военные, главы государственных и муниципальных компаний и их заместители и другие.

Ранее на этой неделе литовский Сейм во вторник принял законопроект о санкциях в отношении граждан России и Беларуси, который, среди прочего, вводит ограничения на приобретение россиянами недвижимости в стране.