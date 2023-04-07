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Троє людей отримали поранення через вибух на Харківщині

Олена РощінаП'ятниця, 7 квітня 2023, 22:13

7 квітня в Чугуївському районі Харківської області стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого трьох людей поранено.

Джерело: ДСНС у Харківській області

Деталі: Вибух стався у полі біля села Миколаївка Чкалівської громади. 

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Внаслідок вибуху двоє чоловіків і жінка отримали поранення різного ступеня важкості. 

Обставини надзвичайної події з’ясовуються.

У разі виявлення підозрілого предмета рятувальники просять звертатися в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

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Теми: Харківська областьмінуваннярозмінуваннявійна
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