Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Троє людей отримали поранення через вибух на Харківщині

Олена РощінаП'ятниця, 7 квітня 2023, 22:13

7 квітня в Чугуївському районі Харківської області стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого трьох людей поранено.

Джерело: ДСНС у Харківській області

Деталі: Вибух стався у полі біля села Миколаївка Чкалівської громади. 

Внаслідок вибуху двоє чоловіків і жінка отримали поранення різного ступеня важкості. 

Обставини надзвичайної події з’ясовуються.

У разі виявлення підозрілого предмета рятувальники просять звертатися в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Теми: Харківська областьмінуваннярозмінуваннявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
Харківська область
На Харківщині підірвався 16-річний підліток
Синєгубов про обшуки в ОВА: Жодної підозри наразі не отримали
НАБУ провело обшуки в Харківській ОВА
Останні новини
22:17
Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА
22:16
Візит Путіна в Туреччину наразі не планується – голова МЗС
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
Усі новини...
Реклама: