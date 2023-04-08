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Обстріли Сумщини: за добу – 125 "прильотів"

"Українська правда"Субота, 8 квітня 2023, 01:25
Обстріли Сумщини: за добу – 125 прильотів
Вибухи на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 7 квітня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 125 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Середино-Будській громаді по околиці міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл, внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарство.

По Білопільській громаді росіяни били з мінометів (14 "прильотів"), а також стріляли з АГС (50 пострілів) та СПГ (6 пострілів).

По Новослобідській громаді з території РФ було 10 пострілів з АГС та 8 "прильотів" з міномету.

Есманську громаду ворог обстрілював з артилерії, було 12 "прильотів".

На територію Краснопільської громади росіяни скинули 8 мін.

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Теми: Сумська областьобстріл
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