Обстрелы Сумщины: за сутки – 125 "прилетов"
Суббота, 8 апреля 2023, 01:25
В течение 7 апреля россияне совершили 12 обстрелов пограничных громад Сумской области, зафиксировано 125 "прилетов".
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: В Середино-Будской громаде по окраине города Середина-Буда осуществлен авиационный обстрел, в результате обстрела повреждено домохозяйство.
По Белопольской громаде россияне били из минометов (14 "прилетов"), а также стреляли из АГС (50 выстрелов) и СПГ (6 выстрелов).
По Новослободской громаде с территории РФ было 10 выстрелов из АГС и 8 "прилетов" из миномета.
Эсманскую громаду враг обстреливал из артиллерии, было 12 "прилетов".
На территорию Краснопольской громады россияне сбросили 8 мин.
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