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Обстрелы Сумщины: за сутки – 125 "прилетов"

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 01:25
Обстрелы Сумщины: за сутки – 125 прилетов
Взрывы в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 7 апреля россияне совершили 12 обстрелов пограничных громад Сумской области, зафиксировано 125 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Середино-Будской громаде по окраине города Середина-Буда осуществлен авиационный обстрел, в результате обстрела повреждено домохозяйство.

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По Белопольской громаде россияне били из минометов (14 "прилетов"), а также стреляли из АГС (50 выстрелов) и СПГ (6 выстрелов).

По Новослободской громаде с территории РФ было 10 выстрелов из АГС и 8 "прилетов" из миномета.

Эсманскую громаду враг обстреливал из артиллерии, было 12 "прилетов".

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На территорию Краснопольской громады россияне сбросили 8 мин.

Темы: Сумская областьобстрел
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