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Онуфрій провів літургію в Лаврі попри рішення суду про виселення

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 16:20
Онуфрій провів літургію в Лаврі попри рішення суду про виселення
Онуфрій у Лаврі 2 квітня, фото УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Онуфрій провів літургію в Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, незважаючи на рішення суду щодо неможливості займати приміщення.

Джерело: сайт УПЦ МП

Деталі: Зазначається, що літургія відбулася 2 квітня, у 5-ту неділю Великого посту.

Онуфрію співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Вознесенський і Первомайський Олексій, архієпископ Баришівський Віктор, архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, "духовенство обителі та гості у священному сані".

У УПЦ МП також зазначили, що Хрестовоздвиженська церква не змогла вмістити всіх охочих вірян, тож частина парафіян попри дощову погоду молилась на площі перед храмом.

Що передувало: 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Перед цим колишній намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. 30 березня духовенство УПЦ МП мало покинути Києво-Печерську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Суд відмовив у задоволенні цього позову.
  • Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", двічі не пустили до лаври священники й прихожани УПЦ МП.
  • Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності. Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.
  • Тим часом архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
  • 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

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Теми: УПЦ МПцерква
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