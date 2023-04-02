Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Онуфрій провів літургію в Лаврі попри рішення суду про виселення

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 16:20
Онуфрій провів літургію в Лаврі попри рішення суду про виселення
Онуфрій у Лаврі 2 квітня, фото УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Онуфрій провів літургію в Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, незважаючи на рішення суду щодо неможливості займати приміщення.

Джерело: сайт УПЦ МП

Деталі: Зазначається, що літургія відбулася 2 квітня, у 5-ту неділю Великого посту.

Реклама:

Онуфрію співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Вознесенський і Первомайський Олексій, архієпископ Баришівський Віктор, архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, "духовенство обителі та гості у священному сані".

У УПЦ МП також зазначили, що Хрестовоздвиженська церква не змогла вмістити всіх охочих вірян, тож частина парафіян попри дощову погоду молилась на площі перед храмом.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Перед цим колишній намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.

Передісторія:

  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. 30 березня духовенство УПЦ МП мало покинути Києво-Печерську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Суд відмовив у задоволенні цього позову.
  • Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", двічі не пустили до лаври священники й прихожани УПЦ МП.
  • Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності. Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.
  • Тим часом архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
  • 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату

"Кричать не Слава Богу, а Слава Україні", – віряни УПЦ про виселення з Лаври

Теми: УПЦ МПцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання нового президента США може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: