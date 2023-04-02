Онуфрій провів літургію в Лаврі попри рішення суду про виселення

Митрополит УПЦ МП Онуфрій провів літургію в Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, незважаючи на рішення суду щодо неможливості займати приміщення.

Джерело: сайт УПЦ МП

Деталі: Зазначається, що літургія відбулася 2 квітня, у 5-ту неділю Великого посту.

Онуфрію співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Вознесенський і Первомайський Олексій, архієпископ Баришівський Віктор, архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, "духовенство обителі та гості у священному сані".

У УПЦ МП також зазначили, що Хрестовоздвиженська церква не змогла вмістити всіх охочих вірян, тож частина парафіян попри дощову погоду молилась на площі перед храмом.

Що передувало: 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Перед цим колишній намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.

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