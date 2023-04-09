Зеленський: РФ провела Вербну неділю, вбивши чоловіка й дитину в Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу й від людства, влучивши ракетами в будинок у Запоріжжі у Вербну неділю.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя. Ракетами С-300.

Влучання в житловий будинок. Троє людей були у ньому: чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула, чоловік теж. Мої співчуття... Жінка – у важкому стані зараз в лікарні, їй надається допомога.

Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства".

Деталі: За словами президента, кожне світле християнське свято "вчить нас, що ми можемо не знати, як, але маємо бути впевнені, що зло програє".

"Маємо вірити. І ми – віримо. Маємо наближати програш зла. І ми наближаємо. І світ – разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя", – підкреслив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Запоріжжі під час нічних обстрілів росіяни зруйнували будинок і вбили двох людей.