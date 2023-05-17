ВАКС визнав затримання Князєва законним

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.

Джерело: ЦПК, пресслужба ВАКС

Деталі: Затримання Князєва детективами НАБУ визнали законним.

У ВАКС зазначають, що ухвала суду оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 19 травня 2023 року.

У четвер 18 травня Вища рада правосуддя розгляне подання САП про надання дозволу на утримання під вартою Князєва.

Передісторія:

15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито під час одержання хабара в майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.

ZN.UA з посиланням на джерела в НАБУ повідомило, що Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго.

Пресслужба Костянтина Жеваго стверджує, що він не має жодного стосунку до дачі хабара голові або суддям Верховного суду.

16 травня пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВС Всеволоду Князєву, через що той втратив посаду.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило частину аудіодоказів у справі Князєва.

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