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ВАКС визнав затримання Князєва законним

Валентина РоманенкоСереда, 17 травня 2023, 16:47
ВАКС визнав затримання Князєва законним
ВСЕВОЛОД КНЯЗЄВ, ФОТО - SUD.UA

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.

Джерело: ЦПК, пресслужба ВАКС

Деталі: Затримання Князєва детективами НАБУ визнали законним.

У ВАКС зазначають, що ухвала суду оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 19 травня 2023 року.

У четвер 18 травня Вища рада правосуддя розгляне подання САП про надання дозволу на утримання під вартою Князєва.

Передісторія:

  • 15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито під час одержання хабара в майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.
  • ZN.UA з посиланням на джерела в НАБУ повідомило, що Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго.
  • Пресслужба Костянтина Жеваго стверджує, що він не має жодного стосунку до дачі хабара голові або суддям Верховного суду. 
  • 16 травня пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВС Всеволоду Князєву, через що той втратив посаду.
  • Національне антикорупційне бюро оприлюднило частину аудіодоказів у справі Князєва.

Знати більше: "Чорний день в історії суду". Що відомо про справу голови Верховного Суду Князєва

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Теми: Верховний судКнязєв ВсеволодхабарАнтикорупційний суд
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