ВАКС признал задержание Князева законным

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

Источник: ЦПК, пресс-служба ВАКС

Детали: Задержание Князева детективами НАБУ признано законным.

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В ВАКС отмечают, что решение суда обжалованию не подлежит. Полный текст определения будет объявлен 19 мая 2023 года.

В четверг 18 мая Высший совет правосудия рассмотрит представление САП о предоставлении разрешения на содержание под стражей Князева.

Предыстория:

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15 мая детективы НАБУ задержали главу украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.

ZN.UA со ссылкой на источники в НАБУ сообщило, что Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго.

Пресс-служба Константина Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки главе или судьям Верховного суда.

16 мая пленум Верховного суда выразил недоверие главе ВС Всеволоду Князеву, из-за чего тот потерял должность.

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало часть аудиодоказательств по делу Князева.

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