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Китай повинен змусити Росію завершити війну в Україні – посол США

Вівторок, 2 травня 2023, 17:41

Американський посол у Китаї Ніколас Бернс заявив, що Вашингтон волів би, аби Пекін змусив Росію завершити свою повномасштабну війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, таке Бернс сказав у вівторок під час дискусії в Центрі Стімсона – американському аналітичному центрі, що спеціалізується на міжнародній політиці.

"Чого ми хочемо бачити від Китаю – то це тиску на Росію, аби вона вивела свої війська (з України. – Ред.) і щоб Україна отримала назад усю свою територію і знову стала повністю суверенною у всіх аспектах цього слова", – сказав американський дипломат.

На думку Бернса, Китай міг би підштовхнути Росію не вдаватись до бомбардувань українських шкіл, українських лікарень і українських житлових будинків.

"Ми стали свідками величезних людських втрат лише за останні місяць-два внаслідок жорстоких російських повітряних атак і атак безпілотників на українських цивільних осіб. Тому я думаю, що це те, чого ми хотіли б, і я впевнений, що цього хотіли б європейські країни, цього від Китаю хоче Україна", – додав він.

На думку американського посла, перша з початку повномасштабного вторгнення РФ телефонна розмова Володимира Зеленського й китайського лідера Сі Цзіньпіна була "хорошим першим кроком", та незрозуміло, чи настануть після неї конкретні дії Пекіна.

"Ми б хотіли, аби Китай був набагато жорсткішим у своїх порадах росіянам. Ми хотіли б бачити дії, спрямовані на якнайшвидше припинення війни в умовах, які, звичайно, може прийняти український уряд", – сказав Бернс.

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Китай офіційно заявляє про нейтралітет у російсько-українській війні та підтримку територіальної цілісності України, хоча надає Москві економічну й політичну допомогу.

Нагадаємо, телефонна розмова Зеленського та Сі 26 квітня стала першою після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Після неї Китай заявив, що надішле свого представника з візитом в Україну та в інші країни для консультацій про врегулювання війни.

Теми: КитайРосіяСША
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