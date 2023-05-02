Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай повинен змусити Росію завершити війну в Україні – посол США

Вівторок, 2 травня 2023, 17:41

Американський посол у Китаї Ніколас Бернс заявив, що Вашингтон волів би, аби Пекін змусив Росію завершити свою повномасштабну війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, таке Бернс сказав у вівторок під час дискусії в Центрі Стімсона – американському аналітичному центрі, що спеціалізується на міжнародній політиці.

"Чого ми хочемо бачити від Китаю – то це тиску на Росію, аби вона вивела свої війська (з України. – Ред.) і щоб Україна отримала назад усю свою територію і знову стала повністю суверенною у всіх аспектах цього слова", – сказав американський дипломат.

Реклама:

На думку Бернса, Китай міг би підштовхнути Росію не вдаватись до бомбардувань українських шкіл, українських лікарень і українських житлових будинків.

"Ми стали свідками величезних людських втрат лише за останні місяць-два внаслідок жорстоких російських повітряних атак і атак безпілотників на українських цивільних осіб. Тому я думаю, що це те, чого ми хотіли б, і я впевнений, що цього хотіли б європейські країни, цього від Китаю хоче Україна", – додав він.

На думку американського посла, перша з початку повномасштабного вторгнення РФ телефонна розмова Володимира Зеленського й китайського лідера Сі Цзіньпіна була "хорошим першим кроком", та незрозуміло, чи настануть після неї конкретні дії Пекіна.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми б хотіли, аби Китай був набагато жорсткішим у своїх порадах росіянам. Ми хотіли б бачити дії, спрямовані на якнайшвидше припинення війни в умовах, які, звичайно, може прийняти український уряд", – сказав Бернс.

Китай офіційно заявляє про нейтралітет у російсько-українській війні та підтримку територіальної цілісності України, хоча надає Москві економічну й політичну допомогу.

Нагадаємо, телефонна розмова Зеленського та Сі 26 квітня стала першою після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Після неї Китай заявив, що надішле свого представника з візитом в Україну та в інші країни для консультацій про врегулювання війни.

Теми: КитайРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: