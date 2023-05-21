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Спочатку Україні можуть передати кілька десятків літаків F-16 – Повітряні сили

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 18:30
Спочатку Україні можуть передати кілька десятків літаків F-16 – Повітряні сили
F-16, фото Getty Images

На початковому етапі Україні може бути передано декілька десятків західних винищувачів F-16.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Історичне рішення про передачу F-16 стане поштовхом на шляху до нашої перемоги. Сподіваюся, це станеться якнайшвидше.

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Щодо кількості, безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Ці літаки будуть передаватися підрозділами. Авіаційні підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті – це 12 плюс літаків. У західних партнерів ескадрилья має більше – до 18 літаків.

Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань".

Деталі: Водночас Ігнат зазначив, що кількість переданої техніки "не буде зараз широко оприлюднюватись".

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Теми: Повітряні сили ЗСУдопомога Україніавіа
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