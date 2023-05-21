Спочатку Україні можуть передати кілька десятків літаків F-16 – Повітряні сили
На початковому етапі Україні може бути передано декілька десятків західних винищувачів F-16.
Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Історичне рішення про передачу F-16 стане поштовхом на шляху до нашої перемоги. Сподіваюся, це станеться якнайшвидше.
Щодо кількості, безумовно, ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Ці літаки будуть передаватися підрозділами. Авіаційні підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті – це 12 плюс літаків. У західних партнерів ескадрилья має більше – до 18 літаків.
Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань".
Деталі: Водночас Ігнат зазначив, що кількість переданої техніки "не буде зараз широко оприлюднюватись".
Передісторія:
- Україна домоглася формування так званої "коаліції винищувачів" серед своїх західних партнерів.
- За даними ЗМІ, США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16, але терміни їх надання не встановлені. Останніми тижнями адміністрація Джо Байдена поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон долучиться до зусиль інших держав із навчання українських льотчиків і в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.
- Салліван заявив, що F-16 надаватимуться Україні за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії.
- Президент США Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського "тверде запевнення", що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.